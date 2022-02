Simony lembra traição de Alexandre Pires com Carla Perez: 'Levei chifrão'

A cantora Simony relembrou uma desavença que teve com Carla Peres nos anos 1990, quando ainda namorava Alexandre Pires. Ao podcast Papagaio Falante, de Sérgio Mallandro e Luiz França, ela afirmou que o pagodeiro a traiu com a ex-dançarina do Tchan.

Mallandro foi quem questionou Simony sobre se era verdade que Alexandre tinha traído ela com Carla - e ela confirmou. "Eu adoro a Carla Perez e o Xanddy. Na época, a gente era tudo criança, 18, 19 anos... Mas é verdade, eu fui traída mesmo, levei chifrão", disse a artista.

Simony contou que na época ficou com muita raiva, mas que hoje em dia as coisas estão bem entre as duas.

"Na época, eu queria matar Carla Perez. Queria colocar ela enforcada, ou tacar Maria Madalena. Na época. Hoje não. Eu gosto muito dela. Tanto é, que a primeira vez que eu conversei com ela, foi quando a vi grávida num programa de televisão. Cheguei perto dela e falei: 'vamos parar com essas besteiras, porque, você já está casada...", relembrou.

Na época, por conta da situação, as duas não podiam ser convidadas juntas para um mesmo programa. "A gente ficou sem se falar, não podia nem estar no mesmo programa. Era caso de família, era um trem de voadora (risos). Você gostaria de estar com alguém que você foi traído?... Acontece, mas passa, mas sabe por que?. Porque a gente entende que tinha que acontecer, que não era para você estar com aquela pessoa, que Deus reserva coisas melhores para você", acrescentou.

Simony conta que hoje acompanha Carla e Xanddy e adora a família dos dois. Eles são casados há 20 anos e têm dois filhos, Camilly e Victor. "Na hora a gente fica com raiva, mas passou. Cada uma segue sua vida, mas se eu encontrá-la, abraço, beijo...", finalizou.