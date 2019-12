Simpósio com lideres ressalta importância do combate à corrupção

Na data em que se celebra o Dia Internacional contra a Corrupção, a segunda-feira (9) foi marcada pelo I Simpósio Contra a Corrupção e pela Promoção da Cultura da Integridade, realizado na Associação Comercial da Bahia (ACB), localizado no bairro do Comércio. Organizado pela ACB em parceria com o Compliance Women Committee (CWC), o encontro reuniu autoridades e representantes de órgãos, que expuseram ações e reflexões acerca do tema. O evento teve como objetivo reforçar entre o empresariado e a sociedade civil a importância do combate à corrupção.

Para o presidente da ACB, Márcio Correia Dantas, não há nada mais atual do que esse tema do resgate da cultura da integridade e combate a corrupção. “O Brasil passou recentemente por um movimento em que muitas verdades foram expostas e que a busca pelas boas práticas empresariais está mais forte do que nunca. É importante despertar no empresário a necessidade dessa gestão das boas práticas empresariais, pois só assim traremos cada vez mais luz e força para dentro da sociedade civil organizada. Essa é uma causa que a gente abraça e acredita que seja fundamental para a transformação do nosso país”, disse.

O vice-prefeito de Salvador, Bruno Reis, participou do encontro. “Falar sobre o combate a corrupção, que é um dos piores males da sociedade como um todo, é importantíssimo. Temos nos empenhado cada vez mais para implantar ações que contribuam com isso, acompanhando a modernidade e inovação dos novos sistemas. Quando se compara a atual gestão com as anteriores e até de outros estados, percebe-se que essa relação do público com o privado é algo necessário para que as práticas adotadas pela gestão possam ser equilibradas e asseguradas”, declarou Reis.

Bruno Reis marcou presença no encontro (Divulgação)

Na ocasião, ele falou sobre algumas das ações implantadas pela Município para combater esse problema. Uma delas é a prestação de contas através do Portal Transparência Salvador, para acompanhamento e fiscalização da gestão pública. Outra iniciativa é a capacitação de servidores para que possam dialogar melhor com o cidadão. “Esse combate tem que ser permanente, pois só assim vamos construir uma sociedade, um estado e um país melhor”, completou o vice-prefeito.