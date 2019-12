Se imagine no metrô, de manhã cedo, assistindo pelo celular o Jornal da Manhã. Ou no intervalo do trabalho, pelo computador, vendo Jéssica Senra ao vivo no Bahia Meio Dia. Ou ainda no trânsito, de noite, acompanhando as notícias do dia pelo BATV.

Imaginou? Pois essas cenas já são realidade. O sinal ao vivo da TV Bahia está disponível de graça no Globoplay, plataforma de streaming da Rede Globo. Agora, além do conteúdo oficial da TV Globo ao vivo, os baianos podem assistir a todos os programas da TV Bahia online.

Para isso, basta acessar o site ou instalar o aplicativo do Globoplay no seu computador, smartphone, tablet ou smart TV. O serviço funciona através de georeferenciamento e está disponível para Salvador e as 138 cidades baianas que possuem a cobertura da emissora baiana.

“Nosso objetivo é se aproximar ao público e proporcionar uma experiência diferente para ele. Se antes era possível ver on demand, agora é possível acompanhar em tempo real, em qualidade adaptável a qualquer tipo de conexão. Se o usuário tiver uma conexão de internet ruim, a qualidade do vídeo diminui, mas ele continua assistindo”, explicou Romildo Fausto, diretor de tecnologia da Rede Bahia.

A transmissão simultânea da TV Bahia pelo sinal de televisão e pelo Globoplay é aberta aos não assinantes. Esse serviço é conhecido como simulcasting, e pode ser acessado através da sessão “agora” da plataforma. “Essa novidade confirma o posicionamento da emissora em entender e acompanhar as transformações da era digital”, disse Romildo.

Lançada em novembro de 2015, a Globoplay é a maior plataforma de streaming brasileira, com trechos de novelas, telejornais, minisséries e programas de variedades e de esporte. Para os assinantes têm ainda conteúdo original e exclusivo, como séries internacionais, filmes, desenhos do Gloob e BBB ao vivo.

*Com orientação da editora Ana Cristina Pereira