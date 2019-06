Sinal verde para investigação de caixa dois na campanha de Wagner

O senador Jaques Wagner (PT) vai virar alvo de investigação por suspeitas de receber caixa dois nas campanhas de 2006 e 2010, propina disfarçada em doações declaradas à Justiça Eleitoral e vantagens indevidas pagas pela Odebrecht. O inquérito, que foi arquivado em 25 de fevereiro pela juíza Patrícia Kertzman, do TRE, será reinstaurado pelo Ministério Público Federal (MPF) na Bahia, com base em parecer do vice-procurador-geral eleitoral, Humberto Jacques de Medeiros. No último dia 5, Medeiros concluiu que investigações nas quais não se aplica o foro privilegiado podem ser abertas sem necessidade de autorização judicial.

Regra do jogo

Originada a partir de delações e apreensões realizadas ano passado pela Operação Cartão Vermelho, a investigação mira supostos delitos cometidos antes de Jaques Wagner virar senador e sem ligação com a atividade parlamentar. Por decisão do Supremo, não cabe prerrogativa de foro nesses casos. O que, para o MPF, permite tocar o inquérito sem aval prévio da Justiça.

Oficial e oficioso

Após o TSE vetar dois filhos de desembargadores na lista tríplice de candidatos a juiz do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), integrantes da cúpula do Judiciário baiano se queixam reservadamente da permanência do terceiro nome no páreo. Isso porque o advogado Fabiano Mota mantém há pelo menos dois anos um relacionamento amoroso com a desembargadora Maria de Lourdes Medauar, como mostram inúmeras fotos postadas em suas redes sociais. Embora a decisão da Corte atinja só cônjuges e parentes de até terceiro grau, magistrados do Tribunal de Justiça da Bahia acham que a regra deveria ser aplicada também quando existe relação íntima comprovada.

Contra a parede

A Petrobras iniciou processo para desativar o Centro de Operações Financeiras (Cofip) da estatal, criado há 11 anos em Salvador, e concentrar as atividades da área no Rio de Janeiro. Com isso, funcionários que trabalham no Cofip, situado em um edifício do Itaigara, vêm sendo pressionados por dirigentes da Petrobras a se transferirem para a capital fluminense. Segundo apurou a Satélite, a ofensiva provocou tensão em dezenas de empregados forçados a mudar de cidade por ordem da companhia.

Plano de voo

Quatro vereadores da base governista articulam uma migração em bloco para outro partido. Alex Mine (DEM), Téo Senna (PHS), Atanázio Júlio e Sérgio Nogueira, ambos do PSDB, chegaram a discutir a ida para PSL, mas metade do quarteto acha arriscado entrar na legenda, cuja sobrevivência depende do sucesso do governo Jair Bolsonaro. Agora, buscam outra alternativa. Caso não encontrem, Senna e Mine devem se juntar aos demais no ninho tucano.

Aperto junino

A direção do HGE ameaça punir servidores que faltarem ao trabalho nos dias de São João, sem justificativa considerada válida. Em portaria, alerta ainda que licenças médicas apresentadas no período só terão efetividade para abonar ausências após aval da Diretoria Médica do hospital.