Síndica é agredida por morador após contar que academia estava fechada para manutenção

Uma mulher, síndica de um condomínio na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, foi flagrada sendo agredida por um morador. Segundo depoimento na delegacia, a situação ocorreu após ela comentar que a academia do prédio estava fechada para manutenção.

Nas imagens, gravadas em agosto, é possível observar que ela está sentada em uma cadeira, quando o vizinho se aproxima e lhe agride. O tapa foi tão forte, que a síndica é jogada no chão. Ainda de acordo com a vítima, o morador tem histórico de discussões e agressões verbais.

De acordo com apurações do G1, em 2021, ele saiu gritando com a vítima dentro do condomínio. Com medo, ela já tinha prestado queixa contra o agressor por ameaças.

"Morador saiu do carro gritando que a síndica precisava de psiquiatra, que estava importunando-o e foi caminhando em sua direção como se fosse agredi-la. Como outra moradora idosa vinha na direção ficou com receio da integridade da moradora e saiu andando com a mesma. Morador ficou gritando descompensado", diz um trecho.