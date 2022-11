SineBahia oferece 600 vagas de capacitação profissional 

A Rede SineBahia inicia o mês de dezembro com oportunidades de capacitação profissional. Os interessados em participar dos cursos e palestras devem realizar inscrição até o próximo domingo (4), por meio do formulário disponível no link. As atividades são gratuitas e acontecem na modalidade a distância.

Estão sendo oferecidas 600 vagas para os cursos Estratégias de Leitura em Língua Inglesa, Libras, Atendimento ao Público e Redação. Os trabalhadores podem acompanhar também palestras com os temas Empregabilidade, Orientação para o Trabalho, Dezembro Vermelho: Dia de Luta contra a AIDS e ISTs, Competências Socioeconômicas para o Mercado de Trabalho e Alcoolismo.