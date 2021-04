SineBahia oferta 750 vagas para capacitação profissional gratuita

A Rede SineBahia oferece em maio 750 vagas em cursos gratuitos de capacitação profissional, que acontecem na modalidade virtual. Também são ofertadas palestras de temas diversos.

Dessa vez, 50% das vagas serão destinadas aos trabalhadores do município de Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador, como forma de democratizar o acesso e fortalecer a política de interiorização do serviço. As inscrições podem ser realizadas até o próximo dia 5, através de formulário eletrônico.

Os cursos são nas áreas de Plataformas Digitais, Libras, Oratória, Atendimento ao Público e Estratégias de Leitura em Língua Inglesa. As palestras, por sua vez, têm como temas Orientação para o Trabalho, Empregabilidade, Maternidade e Mercado de Trabalho e Acidentes de trabalho - Direitos do Trabalhador.