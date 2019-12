Sinos da Igreja da Ajuda voltarão a funcionar

A Igreja da Ajuda voltará a tocar seus sinos a partir da próxima dessa segunda-feira (16). Às 17h, a comunidade católica, representantes da Arquidiocese de Salvador e o secretário do Turismo da Bahia, Fausto Franco, estarão reunidos no templo para celebrar o momento. “O bater dos sinos das igrejas desta área tão importante da nossa cidade contagia o dia a dia dos baianos e encanta os turistas, que podem vivenciar a nossa cultura e hábitos que relembram a nossa história”, disse Franco, que é grande entusiasta do resgate dessa tradição. “Incentivamos os templos a soar seus sinos ao meio-dia e às 18h”.

O historiador Rafael Dantas destaca que "do ponto de vista de uma análise histórico-territorial, o toque dos sinos da Igreja da Ajuda representa um resgate da região onde nasceu a cidade do Salvador e onde hoje estão concentrados os hotéis de destaque na capital baiana. Para o cidadão soteropolitano e para o turismo, temos mais um atrativo".

Desde agosto já foram restaurados (com recursos de campanhas de arrecadação) e voltaram a funcionar os sinos das igrejas de Nossa Senhora da Vitória, Nossa Senhora das Graças, Santo Antônio da Barra e Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Elas se somam à Catedral Basílica e às igrejas da Misericórdia, de Santana e São Bento, que já tinham voltado a adotar a prática.

A construção atual da Igreja da Ajuda é de 1923, mas sua origem remonta ao século XVI – a capela primitiva foi criada em 1549. Com fachada seguindo linhas ecléticas/neogóticas e elementos arquitetônicos romano-bizantinos, o templo guarda o púlpito usado pelo padre Antônio Vieira, e seus altares seguem linhas neoclássicas, com imagens dos séculos XVII e XVIII. No exterior, encontra-se um busto em homenagem ao padre Manuel da Nóbrega.