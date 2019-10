'Sinto-me em casa com ele', diz Camila Cabello sobre Shawn Mendes

Os rumores a respeito de um namoro entre Shawn Mendes e Camila Cabello, surgidos na época do lançamento de Señorita em junho, acabaram sendo confirmados aos poucos, com declarações dos dois dadas em público. A ex-Fifth Harmony falou ontem a respeito do namorado no programa Lorraine, da rede de TV britânica ITV.

"Estou muito feliz. Sinto que conheço ele há muito tempo e... Não sei, sinto-me em casa com ele. Sim, estou muito feliz", afirmou a cantora de 22 anos. Camila disse que não conseguia se apaixonar até pouco tempo atrás. "Eu literalmente não tinha tempo... Porque eu estava trabalhando o tempo todo", comentou. "Eu fui solteira basicamente por 20 anos", completou.

Camila chegou a ter um namoro rápido com o cantor Austin Mahone em 2014, antes de uma relação de pouco mais de um ano com o influencer Matthew Hussey entre 2018 e 2019.

Camila e Shawn Mendes gravaram juntos Señorita, que teve clipe lançado em junho. Desde então, passaram a ser fotografados juntos, de mãos dadas e até aos beijos, mas mantinham o namoro em sigilo, sem falar do tema em público.