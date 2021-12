Sistema de saúde pressionado: Salvador registra 38 novos casos de H3N2 em 24h

Os casos de H3N2 continuam aumentando em Salvador. Nas últimas 24 horas, foram notificados 38 novos casos da doença, segundo o secretário municipal da Saúde (SMS), Leo Prates.

"A influenza está acelerando na cidade. Se continuarmos nesse ritmo até segunda chegaremos ao nível de epidemia", alertou o secretário. Leo recomenda que as pessoas devem continuar usando máscaras para evitar a contaminação. "Continuem usando máscaras, vamos nos proteger!".

O crescente número de casos de influenza, covid e outras doenças têm pressionado o sistema de saúde, afirma o secretário. "Estamos chegando a um nível crítico do sistema de saúde. Amanhecemos com 46 pessoas com outras doenças esperando regulação, 38 casos de influenza notificados e 29 regulações para covid ou influenza. A sistema está pressionado", disse.

Morte

A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) confirmou, na noite desta quarta-feira (15), a primeira morte em decorrência de complicações da Influenza A H3N2. A vítima é uma mulher de 80 anos, residente de Salvador, que não estava vacinada contra influenza.

De acordo com o último balanço da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, até ontem foram notificados 93 casos de Síndrome Gripal (SG) no estado com resultado positivo para Influenza A H3N2. Destes, 15 evoluíram para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e necessitaram hospitalização.