Sistema elétrico do aeroporto de Salvador será reformado; veja

Começou nesta quarta-feira (17) uma série de intervenções na infraestrutura de distribuição de energia no terminal do Salvador Bahia Airport. De acordo com a concessionária que adminsitra o aeroporto haverá completa renovação e adequação do sistema elétrico do terminal. Os serviços serão realizados prioritariamente entre 6h e 8h, segundo a concessionária, quando o fluxo de pessoas é menor. Durante os trabalhos, haverá suspensão parcial do fornecimento de energia nas áreas indicadas no cronograma abaixo:

Quarta-feira (17), das 6h às 8h - Áreas impactadas: áreas de desembarque doméstico área de restituição de bagagens (impacto parcial na iluminação), boxes de táxi.

Sexta-feira (19), das 6h às 8h - Equipamentos impactados: escada rolante e elevador panorâmico que ligam o térreo à área de check-in no primeiro pavimento.

Segunda-feira (22), das 6h às 8h - Áreas impactadas: Lotérica, escadas rolantes que ligam o térreo ao primeiro pavimento, banheiros e iluminação (parcial) da área térrea.

Quarta-feira (24), das 6h às 8h - Áreas e equipamentos impactados: Lojas da praça de alimentação (exceto Empanadas Shalom, Bob’s e Pastelo), escada rolante que liga o primeiro ao segundo pavimento, elevadores que vão do térreo ao primeiro pavimento, balcões de vendas das companhias aéreas, loja do Projeto Tamar e da Protect Bag, no primeiro pavimento, e banheiros próximos ao embarque internacional. A iluminação da área das mesas da praça será parcialmente afetada.

O Salvador Bahia Airport foi integrado à rede Vinici Airports em 2 de janeiro de 2018, através de um Contrato de Concessão com duração até 2047 e desde então estão sendo feitas obras de requalificação no terminal.