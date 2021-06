Sistema SAMU Mais agiliza atendimentos em Salvador

Implantado em fevereiro, o sistema de operação SAMU Mais tem agilizado os atendimentos prestados pelo SAMU em Salvador. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a ferramenta tem auxiliado a operação do SAMU Salvador para tomada de decisão de forma efetiva e rápida.



A implantação de uma ferramenta personalizável se demonstrou muito eficaz, especialmente com as necessidades da pandemia, como permitir o trabalho remoto de modo, a rastreabilidade dos casos suspeitos e confirmados COVID-19, identificação epidemiológica das regiões com maiores acionamentos por suspeita de infecção.



Além das novas funcionalidades desenvolvidas de forma continuada, o sistema garante a diminuição do tempo resposta utilizando dados para tomada de decisão rápida e a rastreabilidade de todos os passos do atendimento, identificando pontos a serem otimizados. O sistema também conta com tratamento de trotes que tanto dificultam a operação e a vida de quem necessita do serviço. Além de diminuir o tempo de respostas, o mecanismo facilita a emissão de relatórios de trabalho e a localização das ocorrências, permitindo que o solicitante compartilhe sua localização de forma que a equipe de atendimento possa chegar de maneira mais rápida ao local.



Com o atendimento de emergência e tempo-dependente, um sistema de regulação mais eficiente garante maior agilidade e uma qualidade melhor na assistência à saúde dos pacientes. “O sistema já apresenta ótimos resultados, tornando o atendimento do SAMU mais ágil no envio de unidades móveis assim como no controle operacional da própria frota. Embora o SAMU Mais já esteja em operação estamos progressivamente testando e implantando novas melhorias e estratégias com fins de potencializar o serviço prestado a população soteropolitana”, explica Ivan Paiva - médico coordenador do SAMU.



Situações

O SAMU-192 realiza o atendimento de urgência e emergência em qualquer lugar: residências, locais de trabalho e vias públicas. O socorro é feito após a chamada gratuita para o número 192. A ligação é gratuita e pode ser feita mesmo sem crédito no celular. A prefeitura ainda destaca que trote é considerado crime pelo código penal brasileiro e o infrator/a pode pegar de um a seis meses de detenção, além de condenação a pagamento de multas, podendo, ainda, ter as penalidades duplicadas em situações de calamidade pública, a exemplo de períodos de pandemia, como a do novo coronavírus. Veja abaixo a lista de situações em que o SAMU 192 deve ser chamado:

Na ocorrência de problemas cardiorrespiratórios;

Em caso de intoxicação;

Em caso de queimaduras graves;

Na ocorrência de maus tratos;

Em trabalhos de parto onde haja risco de morte da mãe ou do feto;

Em caso de tentativas de suicídio;

Em crises hipertensivas;

Quando houver acidentes/traumas com vítimas;

Em casos de afogamentos;

Em caso de choque elétrico;

Em acidentes com produtos perigosos;

Na transferência inter-hospitalar de doentes com risco de morte.