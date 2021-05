Site Alerta Celular já registra mais de 12 mil cadastros em uma semana

Lançado há apenas uma semana, o site Alerta Celular já recebeu mais de 12 mil cadastros. A plataforma, criada pela Secretaria da Segurança Pública, tem como objetivo facilitar a devolução de aparelhos furtados e roubados e dificultar a revenda de smartphones adquiridos de forma criminosa.

Até agora, 12.336 pessoas se interessaram em realizar o cadastro. Desse total de cadastros, 8,6 mil são da capital baiana, mas o site pode ser acessada através de computadores, celulares e tabletes de todas as regiões do estado.

Responsável pela análise dos requisitos da ferramenta, a analista de sistema da Superintendência de Gestão Tecnológica e Organizacional (SGTO) da SSP, Manuelle Carvalhol, fez um alerta. Segundo ela, mais de 5,1 mil internautas preencheram o formulário, mas não concluíram o cadastro vinculando o aparelho.

“É importante concluir a ficha e incorporar os dados do celular para ter a chance de recebê-lo de volta em caso de roubo”, enfatizou.

Veja com se cadastrar:

Basta entrar no site do alerta celular (https://alertacelular.ssp.ba.gov.br/) e, ao clicar no espaço Cadastre Aqui, preencher seus dados pessoais. Após a inserção das informações individuais, o cidadão deve inserir o IMEI do aparelho que deseja registrar. O IMEI pode ser encontrado na nota fiscal de compra do bem ou discando *#06# no teclado do próprio celular.

Em caso de roubo ou furto, o proprietário deve entrar no portal, ativar o alerta e terá até 48 horas para registrar o crime em uma unidade Territorial de Polícia Civil ou por meio da Delegacia Digital (https://www.delegaciadigital.ssp.ba.gov.br/).

Cada CPF pode estar vinculado a mais de um aparelho que, quando recuperado, será devolvido ao usuário após conclusão de procedimentos legais. “O proprietário receberá um e-mail para ir a uma unidade e reaver o seu celular”, concluiu.