Site da marca Negô divulga novo uniforme do Vitória para 2022

O Vitória ainda nem estreou na temporada 2022, mas o uniforme que o time usará no ano que vem já está disponível para compra. O site da Negô, marca própria do Leão, 'lançou' as peças nesta quarta-feira (15), antes mesmo de um anúncio oficial por parte do clube. Elas também estão sendo vendidas na loja física, localizada no Salvador Shopping.

A versão comercializada no site é a rubro-negra, com linhas vermelhas e pretas. Há as opções juvenil e feminina, por R$ 229,90 cada, e masculina, por R$ 239,90. Já a segunda camisa, que é predominantemente branca, segue sendo comercializada apenas com o modelo usado em 2021, ano em que a Negô estreou.

Camisas da coleção 2022 foram disponibilizadas no site da Negô

(Foto: Reprodução)

O novo uniforme do Vitória será usado em três competições em 2022. Na próxima temporada, a equipe disputa o Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Série C do Campeonato Brasileiro.