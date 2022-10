Site de rádio baiana recebe ataque hacker com insinuação de fraude eleitoral

O site da rádio Nordeste FM, de Feira de Santana, foi alvo de um ataque hacker nesta terça-feira (25). Além do site ter ficado fora do ar durante cerca de duas horas, os invasores colocaram em dúvida o resultado das eleições no primeiro turno.

Na publicação, os hackers também acusaram a emissora de fazer campanha para o candidato à Presidência da República, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O aplicativo da rádio também foi atingido.

Outro alvo dos hackers foi o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que é também presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

"Alexandre de Moraes? Não está bem claro que o Bolsonaro ganhou no primeiro turno? E sim, aqui na rádio tem mais programações eleitorais do Lula. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Ditadura aqui não", diz trecho exibido no site. A Rádio Subaé, da mesma emissora, também foi hackeada, mas não recebeu as mensagens.

Por último, a mensagem final é um tweet que afirma que Alexandre de Moraes dará 24 horas à campanha de Bolsonaro para provar que Lula teve mais inserção do horário eleitoral do que Bolsonaro em rádios do Nordeste, o que foi alegado pelo ministro Fábio Faria.

Lucival Lopes, locutor e membro da direção da Nordeste FM, acredita que o que despertou o ataque dos hackers foi a inserção de maior quantidade de direitos de resposta de Lula durante a propaganda eleitoral de Bolsonaro. "Eles devem ter entendido como rádio Nordeste", pontua.

De acordo com o locutor, a equipe de tecnologia da empresa já conseguiu recuperar o site, mas o sistema ainda está afetado. Um boletim de ocorrência deve ser aberto para apuração das informações.