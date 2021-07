Site de Space Jam de 1996 está no ar com informações do novo filme 

Chegou nesta quinta (15) nos cinemas brasileiros o filme Space Jam: Um Novo Legado, estrelado pelos personagens de Looney Tunes e o astro LeBron James. Por isso, a Warner resolveu revitalizar o site original do longa de 1996, Space Jam.

O design antigo, de 25 anos atrás, está mantido, mas com as informações, fotos e trailers do novo filme. Para embarcar nesta viagem e ter acesso ao universo Space Jam, visite o site oficial www.spacejamfilme.com/1996/ e relembre como era a estética da internet nos anos 90.

Para ver o site com o design contemporâneo, visite www.spacejamfilme.com

História

Em Space Jam: Um Novo Legado, o campeão da NBA e ícone mundial LeBron James embarca em uma aventura épica, que combina animação e live action, ao lado do atemporal Pernalonga. Dirigido por Malcolm D. Lee, o filme conta com uma equipe de produção inovadora que inclui Ryan Coogler e Maverick Carter.

Esta jornada transformadora é uma mistura maluca de dois mundos que revela a que ponto alguns pais são capazes de chegar para se aproximar dos filhos. Quando LeBron e seu filho Dom são aprisionados em um espaço digital por uma I.A. trapaceira, LeBron precisa trazê-los de volta para casa em segurança levando o Pernalonga, a Lola e uma equipe indisciplinada de Looney Tunes a uma vitória contra os campeões digitais da I.A. na quadra: um elenco de peso formado por astros e estrelas do basquetebol como você nunca viu.

Será o time dos Looney Tunes contra o Esquadrão Valentão no desafio mais arriscado da vida de LeBron, que vai redefinir o laço entre ele e seu filho, e reafirmar o imenso poder de ser, autenticamente, quem se é. Prontos para arrasar, os Looney Tunes desafiam as convenções, turbinam seus talentos únicos e surpreendem até o ‘King James’ jogando à sua própria maneira.

LeBron James estrela o filme ao lado do indicado ao Oscar Don Cheadle (filmes “Os Vingadores”, “Hotel Ruanda”), Khris Davis (“Judas e o Messias Negro”, série “Atlanta”), Sonequa Martin-Green (séries “The Walking Dead”, “Star Trek: Discovery”), o estreante Cedric Joe, Jeff Bergman (“Looney Tunes Cartoons”), Eric Bauza (“Looney Tunes Cartoons”) e Zendaya (“Malcolm & Marie”, “Duna”).