O site do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) oi hackeado na madrugada desta segunda-feira (19) e está fora do ar. O ataque cibernético é atribuído ao grupo @NDAmazonas.

Segundo o órgão de trânsito, a retirada do site do ar não afeta os serviços de habilitação e veículos, que continuam funcionando normalmente, por meio de agendamento no portal (www.sacdigital.ba.gov.br) e aplicativo SAC Digital. Ainda não há previsão de quando o site deve ser restabelecido.