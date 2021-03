'Situação é dramática', diz Bruno Reis ao confirmar que deve manter lockdown

O lockdown parcial em Salvador deve ser prorrogado mais uma vez. Na manhã desta quinta-feira (11), o prefeito Bruno Reis falou sobre as medidas restritivas para conter o avanço da pandemia da covid-19, e disse que não há outra alternativa a não ser mantê-las.

"A situação é dramática, infelizmente. Não quero antecipar nada, porque eu tenho um procedimento para anunciar essas medidas, mas, num cenário como esse, se a decisão tivesse que ser tomada agora, não restava outro caminho que não prorrogar as medidas que estão em curso", disse em entrevista à Record.

Por enquanto, as medidas estão previstas para durar até as 5h desta segunda-feira (15). A prorrogação é possível de ser adotado porque, hoje, Salvador tem 86% de ocupação em seus leitos de UTI.

Bruno Reis falou ainda que compreende o lado dos empresários, que atravessam crise financeira com a pandemia, mas reforçou que a saúde precisa ser prioridade neste momento. "Não hesitarei em tomar as decisões, por mais traumáticas que às vezes elas sejam, e eu sei que isso gera consequências, principalmente no campo econômico, na vida social das pessoas, mas se não tiver outra alternativa, nós iremos tomar as decisões", afirmou.

"Eu consigo me colocar no lugar do empresário, que já vem há um ano sofrendo, que já está endividado, pediu crédito, que antes tinha o apoio do governo federal e agora não está tendo, nesse momento. Mas eu também me coloco no lugar do familiar que está com seu pai, com sua mãe ou com parente ou ente querido na UPA, clamando, rezando pra que um leito seja vago, seja oferecido, em algum hospital de campanha, pra que a pessoa tenha o direito de ser entubada e lutar pela vida", completou o gestor municipal.