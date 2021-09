SJDHDS inicia programação do Setembro Verde nesta quinta-feira (09)

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia (SJDHDS) inicia nesta quinta-feira (09) a nova edição do Setembro Verde, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da inclusão das pessoas com deficiência na sociedade.

A edição deste ano tem como tema “As redes de cuidado e Atenção para as Pessoas com Deficiência”. A abertura começa às 14h, com transmissão ao vivo pelo canal do Youtube da secretaria (JustiçaSocialBa).

A mesa que inicia a programação contará com as presenças de Carlos Martins, responsável pela SJDHDS; Ninfa Cunha, presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência (Coede-BA); e de Alexandre Baroni, titular da Superintendência dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Sudef). O evento ainda receberá o lançamento do Cadastro Estadual de Organizações de Pessoas com Deficiência.

Também será realizada a Reunião Ordinária do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência (COEDE), que ocorrerá pela plataforma Google Meet, das 15h às 17h.

O Setembro Verde é uma iniciativa da SJDHDS, em parceria com o Coede-BA, em referência ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, comemorado em 21 de setembro. Outras atividades estão programadas para acontecer durante todo o mês.

Confira a lista completa: