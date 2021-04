Skatista de 17 anos morre após ser atropelado no centro de Ipiaú

Um skatista de 17 anos, identificado pelo prenome de José, foi atropelado na Rua Rio Branco, centro de Ipiaú, pouco depois das 18h desse domingo (18), e não resistiu aos ferimentos.

Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda tentaram por diversas vezes reanimar a vítima, mas ele faleceu ainda durante os primeiros socorros. Familiares receberam a notícia do óbito no local do acidente. O adolescente era filho de uma cabelereira conhecida na cidade.

Conforme as informações apuradas pelo Giro Ipiaú, parceiro do CORREIO, no local, o skatista descia a Avenida quando se chocou com um automóvel modelo Gol, de cor vermelha.

Veículo que atingiu jovem skatista ficou parado na via (Foto: Giro Ipiaú) Viatura do Samu presta socorro a jovem, que não resistiu (Foto: Giro Ipiaú)

Um homem se apresentou à Polícia Militar como condutor do veículo, mas diversas pessoas no local afirmaram que o carro era conduzido por outra pessoa, um jovem ainda não identificado. Testemunhas e o proprietário do veículo prestarão depoimentos na delegacia.

A PM encontrou o Gol parado na via, mas há relatos que a cena do acidente teria sido alterada. Uma perícia deverá ser realizada pela Polícia Civil e apontar como ocorreu o atropelamento.

“Eu vi tudo, ele atropelou na faixa contrária à que desce. Ele ultrapassou meu carro e outro que vinha na frente na faixa dupla”, citou uma testemunha, que confirmou que irá testemunhar oficialmente sobre o caso.

Imagens de câmeras na localidade deverão ser solicitadas pelas autoridades policiais.