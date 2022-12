Sob gestão do City, Bahia inicia pré-temporada com promessa de caras novas

Pouco mais de um mês após conquistar o acesso à primeira divisão, o Bahia está pronto para voltar ao batente. Nesta segunda-feira (12), o Esquadrão inicia a pré-temporada, na Cidade Tricolor, de olho nas competições de 2023. A reapresentação está marcada para as 15h. Sob o comando do Grupo City - novo gestor do clube -, a expectativa é por caras novas, dentro e fora de campo.

Neste primeiro momento a maior novidade está na comissão técnica. O português Renato Paiva substitui Eduardo Barroca no comando da equipe. Renato tem 52 anos e o currículo preenchido pelas passagens no Independiente del Valle, do Equador, e León, do México. Em Portugal, ele trabalhou nas categorias de base e no time B do Benfica.

O treinador chega acompanhado por outros cinco integrantes da equipe de trabalho. São eles os auxiliares Nuno Presume e Ricardo Dionísio, o preparador físico Antonio Bores Cerezal, o treinador de goleiros Rui Tavares e o analista de desempenho David Pereira. O quinteto é todo estrangeiro, sendo Cerezal espanhol e os outros, portugueses.

Do time que disputou a Série B do Brasileirão, 19 jogadores devem se apresentar no CT Evaristo de Macedo. São atletas que têm contrato com o clube, mas nem todos têm a garantia de que vão permanecer.

O zagueiro Ignácio, por exemplo, tem vínculo até 31 de dezembro e o CORREIO apurou que clube e jogador ainda não chegaram a um denominador comum para a renovação. Outras equipes monitoram a situação.

Atletas que estavam emprestados também voltam e vão ter o futuro definido. São os casos do volante Lucas Araújo e do atacante paraguaio Óscar Ruiz. Já o goleiro Dênis Júnior e o atacante Copete, ambos com contrato até o fim de 2023, serão repassados para Vila Nova e CRB, respectivamente.

O Bahia ainda não anunciou a contratação de jogadores, mas tem acordos encaminhados. Entre eles, dois são atletas que fazem parte de clubes geridos pelo Grupo City. O atacante Kayky, de 19 anos, estava emprestado ao Paços Ferreira, de Portugal, e vai ser repassado ao tricolor. Comprado pelo Manchester City por R$ 66,5 milhões, ele é considerado uma joia formada na base do Fluminense.

Kayky desembarcou no Brasil no final de semana e vai passar alguns dias com a família no Rio de Janeiro antes de se apresentar. Outro que é esperado é o volante uruguaio Nicolás Acevedo, de 23 anos. Acevedo foi revelado pelo Liverpool-URU e desde 2020 defende o New York City. Ele tem passagem pelas seleções de base do Uruguai.

O Bahia negocia ainda as contratações do zagueiro Kanu, do Botafogo, e do atacante argentino Tomás Molina, que disputou a última temporada pela LDU, do Equador. Com o início da pré-temporada, a tendência é de que os nomes comecem a ser anunciados.

Fora do campo, as mudanças já foram anunciadas. O tricolor tem um novo diretor de futebol: Eduardo Freeland foi substituído por Carlos Santoro, nome indicado pelo Grupo City. Na base, Marcelo Teixeira será o coordenador. Ele estava no Athletico-PR e tem passagem pelo Fluminense.

No caminho inverso, deixaram o Bahia o coordenador de futebol Renê Marques, o auxiliar técnico Bruno Lopes e o treinador de goleiros Rogério Lima.

Jogadores que têm contrato com o tricolor:

Goleiros

Danilo Fernandes*

Mateus Claus

Matheus Teixeira

Gabriel

Dênis Júnior**



Laterais

André

Douglas Borel

Matheus Bahia

Zagueiro

Gabriel Xavier



Volantes

Rezende

Lucas Araújo

Miqueias

Lucas Araújo***



Meias

Daniel

Lucas Mugni

Patrick Verhon

Gregory



Atacantes

Vitor Jacaré

Marco Antônio

Caio Vidal

Everton

Óscar Ruiz***



*Danilo Fernandes tem contrato até o fim dezembro, mas renovará porque trata lesão

**Dênis Júnior e Copete serão emprestados

***Lucas Araújo e Óscar Ruiz voltam de empréstimos