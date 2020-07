Sob o comando de Roger, Bahia faz primeiro coletivo após retorno

Pela primeira vez desde que voltou aos treinos presenciais na Cidade Tricolor, o Bahia realizou um treino tático coletivo. Na manhã desta sexta-feira (3), o técnico Roger Machado fez um trabalho utilizando duas equipes.

Em um dos campos do CT Evaristo de Macedo, Roger dividiu os jogadores em duas equipes e simulou uma partida. O treinador parou a atividade em diversos momentos para passar instruções e corrigir o posicionamento.

????️ Trabalho tático comandado pelo professor Roger Machado #BBMP pic.twitter.com/YC9V0JX9jB — Esporte Clube Bahia (de ????) (@ECBahia) July 3, 2020

Na última fase do protocolo construído para o retorno aos treinos, o Bahia já vinha promovendo atividades coletivas por setores entre os atletas.

Além do treino tático, o dia contou ainda com um trabalho de avaliação muscular realizado pelos fisioterapeutas do clube. O Bahia segue com a preparação para a retomada dos jogos e aguarda a definição de quando vai entrar em campo.

A tendência é a de que nos próximos dias uma decisão seja tomada sobre as disputas na Copa do Nordeste e Campeonato Baiano. As duas competições têm previsão de serem retomadas ainda em julho. Já o Brasileirão tem início previsto para o dia 8 de agosto.

Neste sábado (4), o elenco do Bahia volta aos treinos na Cidade Tricolor e faz o último trabalho da semana. Os jogadores vão ganhar folga no domingo (5).