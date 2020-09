Sob os olhares de Mano, Bahia perde para o Grêmio e amplia jejum

Se a primeira impressão é a que fica, o técnico Mano Menezes não deve ter gostado do que viu no primeiro jogo que acompanhou como treinador tricolor. Ainda sob o comando do interino Cláudio Prates, o Bahia voltou a tropeçar no Brasileirão e foi derrotado pelo Grêmio, por 2x0, na noite desta quinta-feira (10), no estádio de Pituaçu.

Alisson e Darlan - um em cada tempo - marcaram os gols do time gaúcho, que não vencia no Brasileirão há seis jogos. Do outro lado, o resultado ampliou para seis partidas o jejum de triunfos que do Esquadrão, que estacionou nos nove pontos e agora ocupa a 14ª colocação, a um ponto da zona de rebaixamento.

Além da derrota, o tricolor ostenta agora também a marca de pior defesa do Brasileirão, ao lado do Red Bull Bragantino, com 14 gols sofridos em oito partidas.

O próximo compromisso da equipe na Série A será domingo (13), quando recebe o Atlético-GO, às 18h, novamente em Pituaçu, mas já com Mano Menezes na beira do campo.

O jogo

Antes de bola rolar, os jogadores de Bahia e Grêmio realizaram um manifesto contra as agressões sofridas por atletas e funcionários do Figueirense, na última semana. Quando o jogo começou, o Bahia foi o primeiro a dar as caras.

Com apenas um minuto, Élber aproveitou o erro na saída de bola gaúcha e serviu Gilberto. O camisa 9 mandou uma bomba, mas Vanderlei salvou o Grêmio.

Com as linhas baixas, o Bahia esperava o Grêmio e aproveitava os espaços dado pelo adversário para criar as jogadas, principalmente pelo lado direito de ataque.

Na escapada em velocidade, Élber voltou a encontrar Gilberto. O atacante tentou a finalização, mas o chute explodiu na defesa. Minutos depois Élber lançou Nino Paraíba. O lateral foi na linha de fundo, mas de novo a defesa do Grêmio afastou o perigo.

Enquanto isso, o Grêmio pouco incomodava o Bahia. Mas quando chegou, Mateus Claus precisou fazer grande defesa na jogada ensaiada que terminou com chute à queima roupa de David Braz.

Depois disso, o Bahia voltou a criar bons lances. No chute de Rodriguinho, Vanderlei se esticou todo para salvar. Depois foi a vez de Juninho ganhar do goleiro gremista pelo alto e deixar para Gilberto. Com o gol aberto, o atacante errou a cabeçada e mandou para fora.

Com tantas chances desperdiçadas, os deuses do futebol mandaram um castigo sobre o tricolor baiano. Aos 23 minutos, Cortez mandou o lateral na área, Diego Souza raspou de cabeça e Alisson bateu forte, superando Mateus Claus e abrindo o placar para o Grêmio.

O gol animou o time do Rio Grande do Sul, que quase chegou ao segundo em duas oportunidades. Primeiro Alisson encobriu Mateus Claus, mas não conseguiu concluir e a defesa afastou. Depois na cabeçada de Diego Souza que passou raspando o travessão.

Já o Bahia sentiu o gol sofrido. O time passou a ter dificuldade para criar as jogadas e não conseguiu igualar o marcador na primeira etapa.

Sem reação

Na tentativa de deixar o Bahia mais ofensivo, Cláudio Prates voltou do intervalo com o atacante Rossi na vaga do volante Edson. A mudança não surtiu muito efeito. Com mais posse de bola, o Grêmio iniciou a segunda etapa bem à vontade, envolvendo o Esquadrão.

A chance do empate até apareceu quando aos seis minutos Rossi lançou Gilberto. O atacante ganhou da marcação na corrida, mas a finalização parou em Vanderlei. Como no primeiro tempo, o castigo veio logo depois.

Na troca de passes rápidas, Everton deixou Darlan livre dentro da área para chutar forte, estufar as redes de Mateus Claus e ampliar o placar para o Grêmio aos oito minutos.

Aos 19 minutos, Matheus Henrique fez falta dura, recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Com um homem a mais, o Bahia se lançou ao ataque, mas continuava parando em Vanderlei. Depois do cruzamento, Élber se antecipou a marcação e deu um toquinho, mas o goleiro gremista salvou.

A superioridade numérica do Bahia, no entanto, durou pouco. Aos 30 minutos, Gregore fez falta violenta e recebeu o vermelho direto. Aí o Grêmio voltou a colocar pressão. O Esquadrão se viu em apuros em dois chutes de Luiz Fernando e na jogada de Orejuela que Claus deu um tapinha salvador. Sem poder de reação, o Bahia viu o tempo passar e amargou mais uma derrota.

Ficha técnica

Bahia 0x2 Grêmio - 9ª rodada do Campeonato Brasileiro

Bahia: Mateus Claus, Nino Paraíba (Jadson), Ernando Juninho e Matheus Bahia; Gregore, Edson (Rossi), Daniel (Clayson) e Rodriguinho (Marco Antônio); Élber e Gilberto (Elton). Técnico: Cláudio Prates (interino)

Grêmio: Vanderlei, Orejuela, Paulo Miranda, David Braz e Cortez; Matheus Henrique, Darlan (Rodrigues), Alisson (Guilherme Azevedo), Isaque (Rildo) e Everton (Lucas Silva); Diego Souza (Luiz Fernando). Técnico: Renato Gaúcho

Estádio: Pituaçu, em Salvador

Gols: Alisson, aos 23 minutos do 1º Tempo; Darlan, aos 8 minutos do 2º Tempo

Cartão amarelo: Nino Paraíba (Bahia); Darlan (Grêmio)

Cartão vermelho: Gregore (Bahia); Matheus Henrique (Grêmio)

Árbitragem: José Mendonça da Silva Júnior, auxiliado por Ivan Carlos Bohn e Jefferson Cleiton Piva da Silva (trio do paraná)