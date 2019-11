Sobe de 23 para 26 o número de casos de sarampo confirmados na Bahia

Com a confirmação de três novos casos de sarampo, subiu de 23 para 26 o número de pessoas com a doença na Bahia. As novas ocorrências foram confirmadas em Salvador, Camaçari e Santo Amaro. De acordo com informações do último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), até o dia 26 de outubro foram notificados 616 casos suspeitos de sarampo. Desse total, 314 foram descartados (51%), 26 foram confirmados (4%) e 276 (45%) permanecem em investigação. Ainda segundo a Sesab, há oito municípios com surto ativo da doença.

Em Salvador, a doença foi confirmada em um jovem de 29 anos, que ainda não havia sido vacinado contra doença. Segundo a Sesab, não há histórico de deslocamento do paciente para outros municípios ou estados com surto ativo. Já em Camaçari trata-se de uma criança de 4 anos de idade, com a vacinação incompleta, enquanto que, em Santo Amaro, a doença foi confirmada em uma adolescecente de 12 anos que não tinha sido vacinada.

"Nota-se que 50% do total de casos confirmados no estado da Bahia se concentra no município de Santo Amaro. Vale ressaltar que o recente caso confirmado de Camaçari tem histórico de deslocamento para outros 03

estados com surto ativo de sarampo, sendo, portanto, importado", informa a nota divulgada pela Sesab.

Dose 417 municípios baianos, 185 noticiaram casos suspeitos de sarampo (44,36%). A faixa etária de 20 a 29 anos de idade concentrou o maior número de casos confirmados (5), porém, a maior incidência foi na faixa etária de < 1 ano de idade (1,31casos /100.000 habitantes). A maior proporção de casos confirmados foi no sexo masculino, com 19 casos (73%).

Até a semana passada, mais de 90 mil crianças ainda precisavam ser vacinadas para que a meta de imunizar 95% da população alvo contra o sarampo fosse atingida. O grupo foco da vacinação é de 849.361 crianças de 1 ano a 1 ano 11 meses e 29 dias. Vacinar 95% desse grupo significa imunizar, aproximadamente, 806.892 crianças. Na ocasião, 84% (713.463 pessoas) do grupo já havia tomado a vacina. A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informa, ainda, que as vacinas contra o sarampo seguem disponíveis nos postos de saúde estadual.