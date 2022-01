Sobe para 10 o número de mortos após queda de paredão em MG

Mais dois corpos de foram encontrados após a queda de um paredão no Lago de Furnas, em Capitólio no sábado (8). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros durante coletiva de imprensa na tarde deste domingo (9). Ao todo são 10 mortos. As equipes de buscas não trabalham mais com a possibilidade de desaparecidos.

O paredão que despencou atingiu quatro embarcações que participam de uma passeio turístico no local. Juntas, elas acomodavam pelo menos 34 pessoas.

Segundo os bombeiros, partes de corpos foram encontrados e levadas para a Polícia Civil. As buscas continuam para encontrar outros fragmentos.

Reveja o momento que em parte da rocha se desprendeu, atingindo as embarcações: