Sobe para 12 o número de rodoviários mortos por covid-19 em Salvador

O novo coronavírus fez mais duas vítimas entre os trabalhadores rodoviários de Salvador e Região Metropolitana, elevando para 12 o número de mortes entre a categoria. Os falecidos eram motoristas, cobradores e uma auxiliar de serviços gerais de garagem, conforme informações do Sindicato dos Rodoviários da Bahia.

A entidade comunicou, neste fim de semana, o falecimento dos cobradores Valdemar Junior dos Santos Mota, da empresa OT-Trans, e Carlos Alberto Souza dos Santos, da CSN. Ambos tiveram óbitos confirmados no sábado (30).

Em nota nas redes sociais, o sindicato lamentou a perda dos trabalhadores. “Em nome de toda categoria, dedicamos um forte abraço aos familiares. Vamos colocar nossos companheiros em nossas orações para que seu espírito seja de luz e possa transformar toda essa tristeza em esperança para que tudo isso acabe logo”, publicaram.

De acordo o vice-presidente do sindicato, Fábio Primo, até esta terça-feira (2), todos os ônibus da capital terão barreiras plásticas instaladas para dar mais segurança para as atividades dos motoristas e cobradores.

Trabalhadores do setor rodoviário que morreram vítimas da covid-19 foram lembrados em mensagem de luto (Foto: Reprodução/Sindicato dos Rodoviários)

Em 19 de maio, moreu o cobrador Márcio Santana, 47,que há seis anos trabalhava para a OT Trans, empresa que faz parte do consórcio Integra. O rodoviário passou mal enquanto trabalhava e foi internado no Hospital Teresa de Lisieux, mas não resistiu. A despedida de Márcio foi solitária e contou apenas com a presença da esposa e de mais um colega de trabalho.

A pedido do CORREIO, em levantamento preliminar, o sindicato listou as vítimas pelos nomes que eram conhecidas:

1 - Augusto, motorista funcionário da Dois de Julho. Faleceu dia 23 de maio.

2 - Jorge

3 - Antônio da Conceição Lima, 54, cobrador da CSN. Faleceu em 22 de maio.

4 - Sérgio Ricardo Cirilo dos Santos, empregado da CSN. Faleceu em 24 de maio.

5 - Boquinha

6 - Adenice Carvalho, auxiliar de serviços gerais de garagem.

7 - Bolacha

8 - Padre

9 - Márcio Antônio Santana, 47, funcionário da OT Trans. Faleceu em 19 de maio.

10 - Duda

11 - Valdemar Junior dos Santos Mota, funcionário da OT-Trans. Faleceu em 31 de maio.

12 - Carlos Alberto Souza dos Santos, funcionário da CSN. Faleceu em 31 de maio.