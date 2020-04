Sobe para 13 o número de mortes por coronavírus na Bahia

Subiu para 13 o número de mortos por coronavírus na Bahia. Os dois novos óbitos foram registrados em Salvador, cidade que concentra a maioria dos casos.

De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), os dois pacientes eram homens e tinham 26 e 53 anos. Ambos possuíam problemas de saúde que agravam o quadro de quem é diagnosticado com covid-19 e estavam internados em estado grave em um hospital público da capital baiana - não foi informada em qual unidade.

O paciente de 26 anos era hipertenso e obeso. Morador do município de Adustina, ele foi internado no dia 2 de abril e morreu nesta terça (7). Já o paciente de 53 anos era residente em Lauro de Freitas e tinha histórico de tabagismo e etilista.

Das 13 mortes no estado, 11 foram em Salvador, uma em Utinga e outra em Itapetinga. O número de infectados é de 456 - destes, 106 já estão recuperados.

Mortes por coronavírus na Bahia

29/3 - Idoso de 74 anos (Hospital da Bahia, em Salvador)

30/3 - Homem de 64 anos (Hospital Aliança, em Salvador)

1/4 - Mulher de 28 anos (UPA, em Itapetinga)

2/4- Homem de 88 anos (Hospital da Bahia, em Salvador)

3/4 - Idoso de 79 anos (Cardiopulmonar, em Salvador)

3/4 - Mulher de 41 anos (Couto Maia, em Salvador)

3/4- Idoso de 80 anos (Utinga)

3/4 - Idosa de 62 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

4/4 - Ex-gerente da Caixa Econômica, 55 anos (Hospital Aeroporto, em Lauro de Freitas)

5/4 - Idoso de 87 anos (Salvador)

6/4 - Taxista de 64 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

7/4 - Homem de 26 anos (Hospital público, Salvador)

7/4 - Homem de 53 anos (Hospital público, Salvador)