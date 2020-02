O Japão informou nesta segunda-feira que 66 novos casos de infecção por coronavírus foram identificados no navio de cruzeiro Diamond Princess, que está em quarentena no litoral do país.

Com isso, o total de pessoas infectadas na embarcação subiu para 136.

O navio transportava 2.666 passageiros e 1.045 tripulantes antes do surto de coronavírus, segundo a operadora do cruzeiro. Fonte: Dow Jones Newswires.