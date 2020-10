Sobe para 14 número de casos da covid-19 em Fernando de Noronha após reabertura total

Durante o último fim de semana, a administração do Arquipélago de Fernando de Noronha confirmou cinco novos casos da covid-19. Com esses registros, subiu para 14 o número de casos confirmados desde a reabertura total doa ilha, realizada no último dia 10 de outubro.

Segundo a administração de Noronha, atualmente há 12 contaminados se recuperando no arquipélago. Desde o início da pandemia, já foram registrados 138 casos da doença.

Os novos registros do fim de semana incluem um funcionário de uma pousada, um empresário da ilha e três passageiros de um voo fretado que chegou no arquipélago no domingo (25/10), esses últimos são considerados casos importados.

Na última sexta-feira (23), Noronha voltou a registrar casos de transmissão comunitária da covid-19, que acontece quando não é possível rastrear a origem da infecção, indicando que o vírus circula no local. Na ocasião, a administração da ilha informou que todas as pessoas que tiveram contato com os novos casos deverão ser identificadas e submetidas a testagem.

Aplicativo Dycovid

A administração de Fernando de Noronha orienta que todos os moradores baixem em seus celulares o

aplicativo Dycovid. O download também é uma exigência do protocolo para os turistas que entram na ilha. O aplicativo rastreia casos positivos de covid-19 e alerta os usuários sobre o risco de contaminação, caso

tenham tido contato com alguém infectado.

Medidas de prevenção

A Vigilância em Saúde da ilha reforça a importância de que as medidas de prevenção ao

novo coronavírus sejam mantidas. Ressaltando que o uso das máscaras é indispensável para circular pelas vias públicas, além de destacar a importância de realizar com frequência a higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel.

Vigilância em saúde

Os moradores do arquipélago que sentirem qualquer sintoma de um quadro gripal deverão comunicar à Vigilância em Saúde da ilha, relatar o quadro e seguir as orientações recebidas. A equipe de saúde deve ser contactada pelos telefones: 3619-0956 / 99488-4366.

