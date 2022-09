Sobe para 167 o número de presos em operação policial na Bahia

Subiu para 167 o número de pessoas presas na 6ª fase da Operação Unum Corpus, deflagrada nesta sexta-feira (9), no interior da Bahia. Dos presos, mais da metade é formada por suspeitos de crimes contra a vida e contra o patrimônio, 43 de tráfico de drogas, 15 de estupro, 13 de violência doméstica e 22 de outros crimes.

Mais de mil policiais também atuaram para apreender 29 kg de drogas, 24 armas de fogo e oito veículos, além de cumprirem 91 mandados de prisão e 172 de busca e apreensão. Trinta e cinco pessoas foram presas em flagrante e cinco adolescentes foram apreendidos.

“Fizemos um balanço das seis fases desta megaoperação e já retiramos das ruas 680 criminosos e 109 armas de fogo”, destacou a diretora do Depin, delegada Rogéria Araújo. No total, já foram cumpridos 444 mandados de prisão e 614 de busca e apreensão, 198 prisões em flagrante, além da apreensão de 64 quilos de drogas e 18 veículos.

Segundo a delegada em coletiva de imprensa, a última pessoa presa foi responsável por cinco homicídios na região de Irecê. O início das fases começou em setembro do ano passado, e, desde então, foca nos crimes que mais afligem a sociedade. "A 5ª fase aconteceu no dia 12 de junho e, por isso, não tivemos nenhum caso de homicídio no São João, em todo o estado, época em que recebemos muitos turistas", afirma.

Dentre os presos, um deles era líder de facção que atuava no estado da Bahia. O criminoso, preso no município de Valença, alvo de dois mandados de prisão, é investigado por mais de dez homicídios. Outro envolvido com o crime organizado naquela região também foi preso na ação. Ainda segundo a delegada Araújo, a região sofreu fortemente com a situação. "Com a prisão dele, vamos conseguir identificar outros crimes que ele tenha cometido".

Outra fase é prevista da operação para acontecer ainda esse ano, segundo a delegada geral da Polícia Civil, Heloísa Campos de Brito. "Até o fim do ano, a gente, que está nesta sexta fase, pretende com certeza fazer outra operação antes da chegada do verão para propiciar uma tranquilidade para todos que estão no nosso estado da Bahia. [...] O nosso objetivo é sempre combater os crimes contra a vida, esse é o nosso foco. Nós prendemos pessoas envolvidas em homicídios, mas também envolvidos com crimes contra patrimônio, que cometeram estupro”, ressaltou ela.

As equipes dos Departamentos de Polícia do Interior (Depin), de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) e de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) incursionaram de forma integrada e simultânea, nas cidades das 26 Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpins), em Salvador e na Região Metropolitana (RMS).