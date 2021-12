Sobe para 20 número de mortes provocadas pelas chuvas na Bahia

Subiu para 20 o número de mortes provocadas pelas chuvas na Bahia. O corpo de Felipe Duarte Garcia, 21 anos, que estava desaparecido desde o domingo (21), foi encontrado às margens do Rio Cachoeira, que corta Itabuna. O volume do rio subiu mais de nove metros com as chuvas.

Felipe foi arrastado pela correnteza quando atravessava a BR-415, segundo relataram amigos à TV Bahia. O corpo dele foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da cidade.

Os bombeiros também localizaram o corpo de Maria das Neves Souza dos Santos, 33 anos. Ainda segundo a emissora, ela estava em casa, na região ribeirinha de Vila da Paz, entre a BR-415 e o Rio Cachoeira, quando a estrutura do banheiro desabou sobre ela na madrugada de domingo (26).

Feridos

Com as casas invadidas pela água das fortes chuvas e inundações causadas pela alta do rio Jiquiriça, 16 moradores de Ubaíra foram resgatados por equipes do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia, no domingo (26).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), as vítimas foram retiradas, na maior parte das vezes, pelo telhado das casas, com a utilização de uma espécie de cesto acoplado à aeronave, devido a impossibilidade de entrada nos imóveis. Imagens registradas por moradores da cidade mostram momentos da ação de resgate.

Já no distrito de Banco do Pedro, em Ilhéus, e Santa Cruz da Vitória, cidades do sul do estado, uma idosa de 76 anos um de 61, respectivamente, foram transportados para o Hospital de Itabuna para a realização de hemodiálise. Também houve o socorro a uma mulher com 41 semanas de gestação e o resgate de um homem de 57 anos, em estado grave. Ele foi levado de Igrapiúna para a realização de uma cirurgia em Ilhéus.

As equipes da unidade especializada da PM também fizeram chegar até o distrito rural de Banco do Pedro 25 colchões, 40 cobertores e onze cestas básicas para famílias que tiveram as casa invadidas pela água. “Toda a polícia baiana está mobilizada e trabalhando de maneira integrada tendo como foco salvar vidas”, afirmou o o secretário da Segurança Pública, Ricardo Mandarino. Ainda segundo ele, as equipes estão empregadas nos municípios afetados por tempo indeterminado.