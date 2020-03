Sobe para 20 o número de casos suspeitos de coronavírus na Bahia

De 1º de janeiro até esta terça-feira (3), a Bahia teve 61 casos notificados com suspeita de infecção pelo novo coronavírus. Destes, 25 foram excluídos por não se enquadrarem no protocolo do Ministério da Saúde, 16 foram descartados laboratorialmente e 20 casos continuam como suspeitos, aguardando análise laboratorial, segundo informou a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), às 17h30.

O boletim do Ministério da Saúde, atualizado às 15h, considera que são 21 ocorrências suspeitas no estado. Nesta segunda, havia 17 casos em análise.

Os municípios notificantes foram, além de Salvador, com 37 registros, Camaçari (3), Feira de Santana (4), Ilhéus (1), Itabuna (4), Jacaraci (1), Jequié (2), Lauro de Freitas (1), Lençóis (1), Teixeira de Freitas (1), Tucano (1) e Vitória da Conquista (5).

Estes números representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA) em conjunto com os Cievs municipais.

Das 37 ocorrências em Salvador, 15 seguem aguardando resultados de laboratório. Do total notificado, oito casos já foram descartados laboratorialmente e 14 foram descartados por não se enquadrarem no protocolo do ministério.

A Sesab ressaltou ainda que os números são dinâmicos e há possibilidade de reenquadramento nas classificações à medida em que as investigações clínicas e epidemiológicas avançam.

O diagnóstico do coronavírus é feito com a coleta de materiais respiratórios (aspiração de vias aéreas ou indução de escarro). Na suspeita de coronavírus, é necessária a coleta de duas amostras, que serão encaminhadas com urgência para o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-BA). Para confirmar a doença, é necessário realizar exames de biologia molecular que detecte o genoma viral. O diagnóstico do coronavírus é feito com a coleta de amostra, que está indicada sempre que ocorrer a identificação de caso suspeito.

A secretaria explica, ainda, que o paciente com diagnóstico positivo para o novo coronavírus pode ter grau leve, moderado ou grave. A depender da situação clínica, pode ser atendido em unidades primárias de atenção básica, unidades secundárias ou precisar de internação. Mesmo definindo unidades de referência, não significa que ele só pode ser atendido em hospital.

Os casos graves devem ser encaminhados a um Hospital de Referência para isolamento e tratamento. Os casos leves devem ser acompanhados pela Atenção Primária em Saúde (APS) e instituídas medidas de precaução domiciliar.

Atualmente os países com transmissão local do coronavírus são: Alemanha, Austrália, Emirados Árabes, Filipinas, França, Irã, Itália, Malásia, Japão, Singapura, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Tailândia, Vietnã e Camboja, além da China.

Na Bahia, as autoridades sanitárias municipais e estadual reforçaram a importância da higiene regular das mãos e a necessidade de cumprimento da Legislação Estadual nº 13.706/2017, que determina a disponibilização de dispensadores de álcool gel por parte de estabelecimentos comerciais que prestam serviços diretamente à população a fim de ampliar as medidas de prevenção contra infecções virais como Coronavírus, H1N1, H3N2 e Influenza B.