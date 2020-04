Sobe para 40 número de mortes pela Covid-19 na Bahia

Uma mulher de 82 anos, residente no município de Gongogi, a 271 km de Salvador, morreu vítima do novo coronavírus. É a terceira morte provocada pela Covid-19 somente neste sábado (18). De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), já são 40 óbitos causados pelo vírus na Bahia.

De acordo com o órgão, a paciente tinha histórico de hipertensão, diabetes, estava internada em um hospital filantrópico de Itabuna e teve contato com o primeiro caso de Covid-19 confirmado no município. A idosa morreu na última segunda-feira (13), quando teve os primeiros sintomas. O resultado do exame laboratorial para Covid-19, no entanto, foi confirmado neste sábado.

A última morte registrada havia sido de uma mulher de Salvador. Aos 79 anos, a senhora faleceu em um hospital público - não informado - também neste sábado.

Ainda de acordo com a Sesab, a Bahia já registrou 1.200 casos de coronavírus, sendo 130 apenas nas últimas 24 horas. O boletim do órgão informa ainda que 304 pessoas se recuperaram da covid-19 e outras 148 permanecem internadas.