Sobre caboclos e fanfarras

O 2 de Julho tem duas coisas que sempre me encantaram: o casal de caboclos e as fanfarras. Lembro que quando vi o caboclo e a cabocla pela primeira vez fiquei impressionado com aquelas figuras morenas, coloridas, no alto daquele carro, sendo saudadas e homenageadas por uma galera enlouquecida.

Depois vinham as fanfarras, ensaiadas, coreografadas, com suas balizas elásticas dando show na avenida. Desde primeiro dia que vi não tive dúvida: o 2 de Julho é a festa que mais me emociona porque resgata um sentimento cívico verdadeiro, baiano e brasileiro, barroco, sincero e colorido, a cara de nosso povo, a cara deste saudoso Brasil!



*Fernando Guerreiro é produtor, ator, diretor teatral e é presidente da Fundação Gregório de Matos desde janeiro de 2013