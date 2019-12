Sobrevivente de queda de avião em Maraú não sabe que mulher e filho morreram

O sobrevivente do acidente aéreo que aconteceu em Maraú, no sul da Bahia, Eduardo Trajano Elias, de 38 anos, ainda não sabe que sua esposa, Marcela Brandão Elias, 37, e seu filho, Eduardo, o Dudu, 6, morreram. A tragédia ocorreu no dia 14 de novembro e deixou cinco vítimas fatais.

Ao G1, o decorador e arquiteto Jorge Elias, que é pai de Eduardo, disse que o filho segue internado no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, onde trata as queimaduras que sofreu após a explosão da aeronave, e está sendo poupado das notícias do acidente.

Dudu tinha 6 anos e morreu após quase um mês após o acidente (Foto: Instagram/Reprodução)

“Ele não sabe de nada (morte da esposa e filho). Ele não deve saber, está muito cedo ainda, mas ele está recebendo orientação psicológica e nós damos um suporte familiar muito importante. Ele pergunta se eles estão bem e a gente diz que eles não estão ainda em condições de serem vistos”, disse o decorador.

Além de mãe e filho, morreram no acidente a irmã de Marcela, Maysa Marques Mussi, 32, o ex-piloto de Stock Car Tuka Rocha, 36, e o copiloto da aeronave Fernando Oliveira Silva, 26. Além de Eduardo Trajano, sobreviveram o piloto do avião, Aires Napoleão, único que já recebeu alta, Eduardo Mussi (marido de Maysa), Marcelo Constantino e Marrie Cavelan. Todos estão internados em hospitais de São Paulo.

No acidente, Tuka Rocha ainda chegou a ligar para a mãe, mas voltou para salvar Dudu. Ele ficou internado no Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu.

Acidente

Ainda na entrevista, Jorge Elias contou que o filho lembra de todo o acidente e revelou que nenhum passageiro recebeu informações de como deixar a aeronave em caso de quedas ou pousos forçados. "Eles não tinham instruções de que se acontecesse alguma coisa como que poderiam fazer para abrir as portas, como um avião normal, que tem instruções. As portas foram arrombadas”, contou o decorador, que informou ainda que o piloto foi o primeiro a sair do avião em chamas.

Marcela, Maysa e Tuka Rocha (Fotos: Reprodução)

Jorge Elias disse ainda que a família aguarda a investigação da delegada Andrea Oliveira, titular de Maraú, para saber se o acidente ocorreu ou não por falha humana. O inquérito ainda não foi concluído e o resultado da perícia não foi divulgado.

"Foi constatado que a falha foi dele [piloto do avião], inclusive eu tenho algumas informações que me passam, que as pessoas falam, que inclusive ele assumiu como uma falha dele. Ele achava que a pista era curta, que não suficientemente grande para aquele tipo de avião, para descer lá e provavelmente o que aconteceu é que ele desceu um pouco antes e bateu o freio de pouso em uma calçada, uma guia e caiu uma das rodas, ele desceu e o avião bateu, explodiu”, contou o decorador, que alertou ainda para a possibilidade de um excesso de combustível no avião.

“O avião estava abastecido para ir e voltar e talvez tenha sido um outro grave problema. O avião deveria ter sido abastecido para ir e depois para voltar. Eu não entendo muito disso, mas parece que ele estava com mais combustível que aquilo que ele tinha que estar. Se ele tivesse com menos combustível, talvez a tragédia teria sido grande, mas talvez não tão grande. Isso é uma das coisas que a Justiça está resolvendo”, finalizou.

Avião explodiu após a queda (Foto: Dudu Face/Camamu Notícias)

Vítimas do acidente aéreo: