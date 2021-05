Sobrinha da prefeita de Cachoeira é assassinada a tiros

Uma familiar da prefeita do município de Cachoeira, Eliana Gonzaga, foi morta a tiros na madrugada desta terça-feira (4), em Conceição de Feira, localizado na região metropolitana de Feira de Santana.

Elisângela, que estava acompanhada de Manoel Nascimento de Santana, de 59 anos, teve sua casa invadida pelos suspeitos, que executaram as vítimas com tiros. Policiais militares do 2° Batalhão de Conceição da Feira foram acionados após a ocorrência, mas não conseguiram localizar até o momento os autores do crime.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA), o crime teria sido motivado pelo envolvimento do filho de Manoel com o tráfico de drogas. Elisângela estava tendo um relacionamento com ele e por isso também foi morta.

Peritos da Polícia Civil realizaram o levantamento cadavérico no local do crime e encaminharam os corpos para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O caso não teria relacionamento com as ameaças de morte sofridas pela prefeita de Cachoeira, que passou a contar com o apoio da SSP para se proteger de eventuais atentados. O CORREIO tentou entrar em contato com Eliana Gonzaga, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.

Depois de se eleger em novembro do ano passado derrotando Fernando Pereira, o Tato (PSD), empresário forte da região que tentava se reeleger pela quarta vez, a atual prefeita vem sendo ameaçada de morte e já teve dois correligionários executados após a sua posse.