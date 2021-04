Sobrinho de Popó é morto em tentativa de assalto na Baixa de Quintas

O sobrinho do boxeador Acelino Popó de Freitas, o estudante Niljalma Paixão de Freitas, 17 anos, foi assassinado a tiros na noite deste sábado (24), na Ladeira do Jacaré, na Baixa de Quintas, onde morava. Segundo parentes, ele foi vítima de uma tentativa de assalto.

"Ele tinha saído com a namorada para comprar uma passarinha e voltavam para casa quando dois homens numa moto anunciaram um assalto a poucos metros de casa dele. Niljalma se assustou e correu. Foi quando deram três tiros nele", disse o tio do rapaz, Paulo Roberto Freitas 56, na manhã desta domingo (25).

Paulo Roberto Freitas, tio de Niljalma Paixão Freitas, contou que o sobrinho foi baleado a poucos metros de casa

Mesmo ferido, o estudante correu uns 50 metros e caiu em frente ao portão de casa. Niljalma chegou a ser socorrido ao Hospital Ernesto Simões Filho, no Pau Miúdo. "Ele era muito magrinho e um dos tiros dilacerou o fígado e por isso não resistiu", lamentou Paulo.

Ainda na manhã deste domingo, o lutador Popó esteve na casa do irmão, Luís Cláudio Freitas, pai de Niljalma. No entanto, o lutador preferiu não falar sobre o assunto. O enterro do sobrinho dele será às 15h de hoje no Cemitério Quinta dos Lázaros.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS)) do Departamento de Homícidios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ainda segundo a polícia, familiares da vítima e possíveis testemunhas serão ouvidos na unidade especializada.

Investigadores da DH/BTS já estão analisando as imagens de câmeras da região onde o fato ocorreu. Laudos periciais auxiliarão nas apurações. A autoria e a motivação ainda estão indefinidas.