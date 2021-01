Sobrou para Iemanjá: confira mudanças na festa desse ano

Qual a importância de manter uma tradição? Para alguns tem relação com a fé, para outros é a riqueza histórica, e há também quem defenda a manutenção dos bons costumes. É um pouco de cada coisa, por isso cada vez que uma tradição é quebrada vira notícia. E a pandemia já provocou muitas manchetes. Depois de uma Lavagem do Bonfim sem as baianas, e de Santa Bárbara sem cortejo, agora, sobrou para Iemanjá. A principal mudança é que o acesso à praia no Rio Vermelho estará fechado.

A prefeitura e os pescadores da Colônia Z1 do Rio Vermelho anunciaram, nesta quarta-feira (27), que a festa deste ano sofrerá diversas alterações por conta do risco de disseminação do novo coronavírus. As homenagens são prestadas sempre no dia 2 de fevereiro, desde a década de 1920. Esses 100 anos de tradição foram reconhecidos no ano passado quando o Município transformou a festa em Patrimônio Cultural de Salvador.

Quem já participou das homenagens, sabe como funciona. É tanta gente na rua que é difícil caminhar. Veículos, então, nem pensar. Os primeiros fiéis começam a chegar com o sol nascendo, e às 8h uma multidão já está se acotovelando na fila para depositar os presentes. É tanta gente na rua que para evitar os tumultos algumas pessoas se habituaram a sair de casa de madrugada, ou a fazer o ritual um dia antes da data oficial. É esse cenário que as autoridades querem evitar.

Em uma entrevista no Rio Vermelho, ao lado do local de onde todos os anos saem as oferendas para a Rainha do Mar, o prefeito Bruno Reis disse que o presente ofertado pela colônia dos pescadores não ficará exposto, como acontece todos os anos. "Esse ano o presente sairá do Dique, chegará às 8h e será diretamente colocado no mar", explica.

Ele pediu ainda que as pessoas que têm compromissos religiosos evitem se aglomerar no Rio Vermelho. "Nós temos 64km de orla e peço as pessoas que possam prestar sua homenagem nos diversos cantos da cidade, que as pessoas que têm seus compromissos religiosos possam colocar suas oferendas em qualquer outro lugar da cidade. Tenho certeza que a sua proteção espiritual será abençoada", disse.

A decisão conta com apoio dos pescadores. O presidente da junta governativa da Colônia de Pescadores, Hélcio Silveira, pediu que os fiéis obedeçam às normas.

"Em respeito aos mais de 200 mil motos do Brasil, quase 10 mil na Bahia, nós vamos seguir os protocolos e aceitamos com muita naturalidade as recomendações do Município porque entendemos que esse não é mesmo um momento festivo. A festa de Iemanjá é uma manifestação de fé, e por isso peço aos devotos de Iemanjá que entendam o momento que estamos vivendo e faça suas manifestações de fé em outros trechos de orla da nossa cidade", afirmou.

Odô Iyá! Diz a saudação iorumbá. Mãe do Rio, em uma tradução para o português, porque originalmente ela era cultuada como orixá das águas doces, na África. No candomblé Iemanjá é uma divindade que tem diversos nomes: Mãe D'Água, Janaína, Inaé, Ísis, Marabô, Maria, Mucunã, Princesa de Aiocá, Princesa do Mar, Sereia do Mar, enfim, Rainha do Mar. Mas para os fiéis que enfrentam a principal pandemeia do último século ela pode ser chamada simplesmente de Esperança em um futuro melhor.

Confira o que mudou:

1. O presente desse ano será mais modesto, sem grandes estruturas como acontece todos os anos;

2. Não haverá exposição, o presente será depositado no mar assim que chegar ao Rio Vermelho;

3. Esse ano, a entrega do presente será às 8h, e não às 15h como acontece tradicionalmente;

4. Todos os depósitos de bebidas do Rio Vermelho não poderão funcionar no dia 2 de fevereiro;

5. Bares e restaurantes terão que passar o dia fechados, e só poderão abrir a partir das 19h;

6. Food truck e comércio informal estará proibido;

7. A suspensão de bebidas alcoólicas vale também para as lojas de conveniências dos postos de combustível;

8. Acesso as praias do Rio Vermelho e da Paciência estará fechado no dia 2 até a região do Restaurante Sukiaki;

9. Padarias, lanchonete, mercados e afins estão autorizados a funcionar;

10. Esse ano, o trânsito de veículos estará liberado, sem barreiras da Transalvador;