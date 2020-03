Socialite Mirna Bandeira de Mello morre de coronavírus no Rio

A socialite carioca Mirna Bandeira de Mello foi mais uma vítima do coronavírus no Rio de Janeiro. Internada no hospital Samaritano, na Zona Sul carioca, ela morreu nessa segunda-feira (23), vítima da covid-19.

A suspeita é de que ela tenha se contaminado durante a festa de noivado de Alessandra e Pedro, dois representantes de famílias tradicionais da sociedade carioca. Ele, filho de Maritza e do príncipe Alberto de Orléans e Bragança. Ela, herdeira de Bettina Haegler e Rafael Fragoso Pires.

Segundo informações da revista Época, a festa aconteceu no Jardim Botânico, no dia 7 de março. Havia convidados com passagens recentes pela Itália, Nova York e Bélgica.

O primeiro a ser internado foi o avô da noiva, Alex Haegler, 85 anos, três dias após a festa. A socialite Mirna viajou para Uruguai, logo após o evento, e começou a se sentir mal e a tossir. Quando soube da internação de Alex, Mirna ficou preocupada.

O marido de Mirna também foi infectado, mas está em isolamento em casa.

O caso de Mirna ainda não aparece na estatística oficial do Rio de Janeiro.