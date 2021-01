Socorrista do Samu desmaia de medo de agulha, mas se vacina; assista

O pânico de agulha é grande, mas o socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Rodrigo José dos Santos, 38 anos, fez questão de tomar a vainca contra a covid-19. A cena foi filmada por um amigo e mostra quando Rodrigo treme, pede para ser segurado e chega a desmaiar. A cena aconteceu em Itumbiara, Goiás.

"Tenho muito medo. Deus me livre. Tenho fobia de agulha. Tem até outros vídeos meus, quando a agulha bate em mim, eu tombo mesmo", contou ele ao G1.

Rodrigo faz parte do grupo prioritário e foi vacinado na quarta-feira (20). Ele lembra que sua reação não tem nada a ver com a vacina e apenas por conta da agulha, pedindo que as pessoas se imunizem contra a covid-19. “Quero pedir a todos que tomem a vacina. Não aconteceu pelo fato de ter medo da vacina, mas sim pela minha fobia”, destaca.

O socorrista diz que não esperava tanta repercussão - o vídeo gravado pelo colega plantonista circulou nas redes sociais.