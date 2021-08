Softskills: como colocar as habilidades emocionais no currículo

Elas não estão em manuais ou cursos formais, mas se tornaram requisitos fundamentais na hora de conseguir um lugar no mercado de trabalho. As habilidades emocionais ou softskills chegaram para ficar e, para ajudar a destacar essas ferramentas no currículo, o Jornal Correio ouviu especialistas para compreender como preparar uma apresentação digna na hora de participar das seleções. Além disso, mostrar que essas características também podem ser treinadas.

O CEO da Worc, plataforma de empregabilidade no foodservice, Alex Apter faz questão de lembrar que as softskills, diferente das hard skills, são habilidades pessoais que vão além da parte técnica, e estão sendo muito importantes para se destacar no mercado de trabalho. “Para se tornar um profissional completo, é preciso dominar esse conceito, pois com essas qualidades, fica muito mais fácil de se relacionar no trabalho, além de apresentar uma postura colaborativa”, explica.

Alex Apter lembra que o profissional só estará completo com o devido domínio das habilidades emocionais e que elas podem ser desenvolvidas de diversas formas (Foto: Divulgação)

Com uma experiência de mais de 20 anos em RH, em grandes empresas e consultorias internacionais, a consultora da LHH Sílvia Castellar destaca que, como tratam-se de comportamentos que precisam ser adquiridos, é importante encarar as softskills como um músculo a ser desenvolvido e, para tanto, é necessário exercitá-lo.

“Hoje, com os recursos digitais cada vez mais democráticos, existem sim programas e aplicativos que podem ajudar você a “se exercitar”. Use o tempo no seu celular de maneira inteligente, há vários aplicativos interessantes voltados para estimular criatividade, habilidades de comunicação, empatia, resiliência, entre outros, disponíveis no mercado e inclusive gratuitos”, ensina.

Mostra de habilidades

Alex Apter salienta que quando um recrutador recebe um currículo, depois de ler os dados pessoais, o ideal é que ele leia o diferencial do candidato. “Esse diferencial pode estar em uma área "Sobre Mim": 3 linhas básicas com as qualidades pessoais principais sobre a pessoa, para se trabalhar em um bar ou restaurante”, esclarece.

O Ceo ensina que um bom exemplo disso seria: "Sou uma pessoa altamente proativa, responsável e preocupada com o local onde eu trabalho. Tenho fácil comunicação e relacionamento, podendo trabalhar de forma muito positiva e cooperativa ao lado da minha equipe de trabalho".

Apter faz questão de salientar que, na entrevista, a primeira soft skill requisitada pode ser a responsabilidade na pontualidade: chegar alguns minutos antes para estar preparado e tranquilo, mostra uma maior organização e preocupação do candidato, causando já uma boa primeira impressão. “Saber o momento ideal para escutar e para falar também é muito importante, para assim manter uma conversa fluida e respeitosa”, orienta.

Sílvia lembra que o objetivo do recrutador é buscar, em sua história profissional e pessoal, evidências de comportamentos que demonstrem que determinada softskill está presente em você. “Para identificar, por exemplo, sua capacidade criativa, a pergunta será algo como: conte-me sobre uma situação em que você precisou propor uma solução fora do usual para resolver determinado problema. Investigando sua habilidade de trabalhar em times, a pergunta pode ser: conte-me uma experiência positiva em que teve oportunidade de atuar em equipe e qual foi o seu papel nesta equipe?”, exemplifica.

Sílvia Castellar lembra que as softskills devem estar presentes na forma de palavras chaves para facilitar a identificação nos processos seletivos realizados por meio de IA (Foto: Divulgação)

A especialista em RH lembra que, hoje, a maioria dos processos seletivos são realizados através de plataformas digitais, onde o candidato precisa cadastrar seu CV e as etapas iniciais são realizadas através de robôs, onde são buscadas através de palavras chaves, características desejadas pela empresa contratante. “Por isso, o candidato deve preparar seu CV tendo em mente que essas soft skills precisam estar mencionadas de alguma maneira e no caso dados a serem preenchidos diretamente em plataformas, esteja atento a utilizar palavras chaves tais como: flexibilidade, facilidade de comunicação, capacidade de navegar em ambientes de incerteza”, esclarece, lembrando que tudo que estiver escrito no CV precisa ser verdadeiro e passível de comprovação.

Desenvolvendo habilidades

O líder de Educação do Zoom Brasil Flavio Valiati diz que a melhor forma de aprender habilidades emocionais é fazendo, na prática. “Aprendemos em situações confrontadoras. Por isso meu conselho é: não evite essas situações desafiadoras, pelo contrário busque-as. Se exponha, não tenha medo”, diz. Para ele, ninguém aprende na zona de conforto e não existe conforto na zona de aprendizagem. “Por exemplo, numa negociação, não tenha medo de colocar sua opinião por medo do que os outros vão pensar”, aconselha.

Valiati sugere os videogames como ferramentas para desenvolver as sofkills. Esse é um tema de estudo da ManpowerGroup. “Jogar esses games no dia a dia te trazem algumas competências socioemocionais, como resiliência, trabalho em equipe, no raciocino lógico, criatividade etc”, garante.

Sílvia Castellar diz que, quando o assunto é o desenvolvimento das softskills, o primeiro exercício a ser feito é de autoconhecimento. “Entenda seus pontos fortes e suas oportunidades de melhoria. Para isso, existem diversos diagnósticos que podem te ajudar, vários deles podem ser encontrados gratuitamente na internet. Estão acessíveis também simuladores digitais (serious games) onde de forma lúdica, podem ser praticadas essas habilidades”, ensina.

Outra forma seria perguntar a alguém que te conhece bem: que oportunidades de melhoria essa pessoa enxerga em você a nível comportamental? “Se estamos falando de comportamentos, para ter essas habilidades afiadas você precisa submeter-se a elas. Entenda e comece a buscar maneiras de desenvolvê-las. Precisa melhorar sua capacidade de cooperação? Experimente fazer parte de um grupo que busca soluções para problemas da comunidade em que você vive”, complementa.

Entre as principais soft skills demandadas pelo mercado estão:

Liderança: Uma boa liderança é aquela que inspira as pessoas ao redor. Confiança, proatividade, resoluções de conflitos, delegações de tarefas, pensamento inovador e capacidade analíticas, estão entre as habilidades mais demandadas nos cargos de liderança.

Empatia: Entender o ponto de vista do outro permite

Comunicação: Escuto ativa, boas práticas de comunicação verbal e escrita, empatia, comportamento amigável, positividade e paciência. São habilidades que turbinam a comunicação no âmbito pessoal e empresarial.

Flexibilidade: A capacidade de se adaptar a novos ambientes e desenvolver novas funções, são demandas em tempos onde a tecnologia promove mudanças constantes em nossa sociedade.

Colaboração: cuidado com o próximo, suporte a equipe, entusiasmo , pensamento crítico e inovador são fundamentais para o desenvolvimento do trabalho em equipe.

Negociação: Persuasão, pensamento analítico, empatia e escuta ativa, são fatores fundamentais para uma boa negociação. Afinal, um bom negociante é aquele que se permite ouvir a dor do outro para assim oferecer um produto/serviço de excelência, criando assim uma parceria a longo prazo.

Capacidade de trabalhar sob pressão: Trabalhar sob pressão exige organização e gestão do tempo, motivação e auto controle. Ser auto gerenciável é fundamental para lidar com situações de alta demanda.

Gestão do tempo: Organização e planejamento fazem toda a diferença na rotina. São estas habilidades que permitem o cumprimento de prazos e permitem um equilíbrio entre trabalho e lazer.