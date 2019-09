Soho abrirá restaurante temporário no Horto Florestal

Restaurante Soho ganhará uma unidade na CasaCor Bahia 2019 (Ilustração/Divugação)

O restaurante de comida japonesa Soho, queridinho de Salvador e com filiais em cidades como Brasília, Fortaleza e Rio de Janeiro, vai abrir mais uma unidade na capital baiana. Dessa vez, será na Rua Estácio Gongaza, no Horto Florestal, onde irá funcionar a CasaCor Bahia 2019. O projeto arquitetônico ficou a cargo de Mariana Castro e a previsão é que o restaurante funcione de 15 de outubro a 30 de novembro, durante o período da mostra.





Fabrício Lemos (Foto: Arquivo Alô Alô)

Bons drinques

O chef e empresário Fabrício Lemos, que comanda os restaurantes Ori e Origem, em Salvador, vai abrir mais um empreendimento. Trata-se do GEM Mini Bar, que irá funcionar anexo ao Origem, no Caminho das Árvores. Segundo Fabrício, a inauguração será nos próximos meses, provavelmente no início de 2020. “Apostaremos em drinques autorais, com apresentações inusitadas desenvolvidas pelo nosso barman Júnior Queiroz”, nos disse Lemos.

A princípio, o local funcionará de terça a sábado, das 18h às 00h. “Teremos a capacidade de atender o máximo de 16 pessoas. Será a junção da alta mixologia com a alta gastronomia que já praticamos em nossas casas”, finalizou.





Mário Dantas, Rubinho Barrichello e Alexandre Gribel (Foto: Alô Alô Bahia)

Entre amigos

O empresário Mário Dantas abriu sua bela casa do Horto, anteontem, e recebeu convidados para jantar em torno de Rubinho Barrichello e Alexandre Gribel. A dupla, que circulou até ontem à tarde na capital baiana, veio discutir a implantação de um complexo automobilístico (com kartódromo, lojas, museu e praça de alimentação) na Arena Fonte Nova.





Davi Bastos (Foto: Tati Freitas/Divulgação)

Lançamento

O arquiteto baiano David Bastos vai lançar, no dia 05 de outubro, das 11h às 16h, na loja Casual Exteriores, em São Paulo, o seu segundo livro. Produzido pela Zeta Editora, a publicação terá 512 páginas e será a maior de Arquitetura e Design de Interiores de um único autor já produzida no Brasil. David também fará um lançamento em Salvador, previsto para a terceira semana de outubro.



Moda + sustentabilidade

A empresária Regina Weckerle promove, na próxima terça-feira, das 12h às 20h, o evento Fashion Day em sua loja, a Paradoxus, na Afonso Celso, na Barra. Além de almoço fit e bate-papo com a dermatologista Camila Meccia sobre utilização de produtos ecologicamente corretos, o encontro também contará com as presenças da estilista Andreza Chagas e da influenciadora digital Helena Lunardelli.





Adeus ano velho...



Ivete Sangalo e Timbalada vão se apresentar no Réveillon Simplesmente Luxo, que será realizado no dia 31 de dezembro, em Praia do Forte, no Litoral Norte baiano. A festa, promovida pela 2GB Entretenimento em parceria com a Forte Produções, terá serviço all inclusive e acesso ao mar.



... feliz ano novo



O Fasano, em Salvador, terá festa de Réveillon. O hotel começou a planejar a virada, que terá seus detalhes anunciados nas próximas semanas. O Fasano Salvador, vale lembrar, foi mencionado recentemente pela Revista Time como um dos 100 lugares mais incríveis do mundo para se conhecer.





Produção

Ainda esta semana, o ator baiano Lázaro Ramos estará indo à Itacaré para a produção de um longa-metragem. “Estou economizado para não dar detalhes”, nos disse o artista. Além disso, Lázaro está finalizando o filme “Medida Provisória”, onde ele dirige a própria esposa, Taís Araújo.