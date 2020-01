Sol, suor e cerveja: Porto da Barra lotou em dia de Caetano na areia

O calor de 30°C em Salvador, nesta quarta-feira (8), fez com que cada centímetro de areia no Porto da Barra, em Salvador, fosse disputado pelos banhistas, famosos ou anônimos. A praia é uma das mais procuradas da capital e costuma ficar cheia durante todo o ano. E como não podia deixar de ser, o movimento é ainda mais intenso durante o verão.

Não é preciso caminhar muito para perceber a mistura de sotaques brasileiros e estrangeiros. As primas Isabel Assis, 23 anos, e Mariana Gonçalves, 22, vieram de Minas Gerais e estavam empolgadas na primeira visita a Salvador. “A cidade é linda e essa praia tem uma água muito gostosa. Estamos adorando o passeio, apesar de estar bastante cheio”, contou Isabel.

No sombreiro ao lado, um casal de cariocas viajando com os filhos. No calçadão, o espanhol, o inglês e o francês são línguas ouvidas facilmente.

Banhistas se divertem mesmo depois do sol ter ido embora (Foto: Tiago Caldas/CORREIO)

Os primeiros banhistas chegam quando o sol ainda está nascendo e duas horas depois da estrela maior se pôr ainda tem gente no mar. Nessa quarta-feira (8), quem andou pela região topou com Caetano Veloso, de sunga preta e comendo castanha. O cantor (antigo frequentador do local) sentou em uma cadeira próximo ao mar e estava acompanhado de amigos.

Banhistas que estavam em volta evitaram tietar um dos principais nomes da Música Popular Brasileira (MPB), mas as crianças foram menos discretas.

Enquanto o fotógrafo do CORREIO registrava a cena, três garotos abordaram a equipe de reportagem. “Quem é ele, tio, que você está fotografando?”, perguntou o mais jovem da turma. “Ele é Caetano Veloso, um cantor”, respondeu o fotógrafo. Os meninos correram para cumprimentar o artista, mas esqueceram o nome dele no caminho. Caetano riu e retribuiu o cumprimento.

O compositor saiu da praia antes das 18h, deixando para trás um Porto da Barra lotado. A cantora Liniker também aproveitou o sol. No calçadão, o vai e vem de pedestres, bicicletas, skates e patins era intenso. A balaustrada parecia uma arquibancada, e o casal de São Paulo Adriano, 33 anos, e Cíntia Antunes, 29, tiveram dificuldade para encontrar um espaço para fazer aquela selfie. “A vista é linda e queremos levar essa lembrança de Salvador. Estamos tentando”, contou Cíntia, enquanto tentava posicionar o celular.

Caetano Veloso aproveita a praia, o sol e o mar (Foto: Tiago Caldas/CORREIO)

Da areia subia uma mistura de cheiros, mas era a fritura do acarajé que domina. Já a trilha sonora ficou por conta das caixas de som de alguns banhistas, com o pagode baiano ou a sofrência do sertanejo, na melodia dedilhada nas cordas do violão de um grupo de adolescentes ou no gogó de seis amigos de Cosme de Farias que cantavam sucessos do Carnaval.

À beira-mar, rodinhas de amigos se divertiam com embaixadinhas, vôlei e tênis, enquanto na água os passeios de caiaque e snowboard dominam as atenções. Barquinhos e lanchas deslizavam no macio azul do mar e, mais além, navios e transatlânticos cortavam a paisagem trazendo mais e mais visitantes.

Quando o sol se pôs, houve aplausos dos banhistas e, quando as luzes se acenderam na Ilha de Itaparica, do outro lado da baía de Todos-os-Santos, os banhistas... permaneceram no mesmo lugar. Depois das 17h, os ambulantes começaram a recolher as cadeiras vazias, mas o público parecia não se importar e só falta gritar “eu não vou embora”. A noite trouxe águas mornas e um mar ainda mais calmo, estimulando mais um mergulho. É o verão das experiências.

Para o resto da semana e no sábado e domingo, a previsão é de mais sol e máxima de até 32º C. Maravilha.