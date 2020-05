Solar Coca-Cola doa 12 mil litros de água a profissionais de saúde de hospitais da Bahia

Profissionais de saúde que estão atuando em hospitais de campnha e de referência para tratamento da covid-19 na Bahia receberam nesta quarta-feira (13), uma doação de 12 mil litros de água mineral. A entrega foi feita pela Solar Coca-Cola, segunda maior fabricante do Sistema Coca-Cola no Brasil.

Segundo a empresa, serão contempladoscom as doações os hospitais Ernesto Simões Filho, Hospital Espanhol e o Instituto Couto Maia, todos em Salvador. As doações foram entregues na sede da secretaria de Planejamento do estado.

De acordo com o diretor de Relações Externas da Solar, Fábio Acerbi, as doações fazem parte de uma série de ações da empresa na busca de exercer um papel de cooperação no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Além das águas, a indústria também fez a doação de milhares de garrafas plásticas para envase de álcool, cestas básicas e produtos de seu portfólio.

"As doações são uma pequena contribuição para auxiliar aqueles que estão na linha de frente do combate a essa crise inédita causada pela proliferação do novo coronavírus. Estamos cuidando de nossos colaboradores, mas também precisamos olhar em nosso entorno e cuidar das pessoas que estão próximas da gente e assim vamos seguir fazendo a nossa parte, buscando ajudar naquilo que for mais relevante para cada um dos estados e municípios onde atuamos", destacou.

Além da Bahia, todos os estados do Nordeste e o Mato Grosso - onde a Solar atua - também estão recebendo as doações. No total, 120 mil litros de água serão distribuídos e 23 instituições serão beneficiadas.

A empresa está entre as 20 maiores fabricantes do Sistema Coca-Cola no mundo e contou com investimentos da ordem de mais de R$ 900 milhões nos últimos três anos.