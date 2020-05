Solar Coca-Cola e Sebrae lançam cartilha para ajudar pequenos negócios

A Solar Coca-Cola, segunda maior fabricante do Sistema Coca-Cola no Brasil, e o Sebrae se juntaram e lançaram uma cartilha para ajudar empreendedores, com estratégias de manutenção dos pequenos negócios durante a pandemia do novo coronavírus. Entre os principais assuntos, estão planejamento financeiro, conhecimento da legislação e perspectivas de mercado.

A iniciativa também tem um site, com conteúdos complementares, que pode ser acessado neste link. No portal, há vídeos, palestras virtuais e artigos sobre tópicos essenciais na gestão dos negócios. A cartilha, por sua vez, será impressa e terá cópias distribuídas na base de clientes ativos pela equipe comercial da Solar Coca Cola e Sebrae.

Entre os principais conteúdos, estão:

Finanças, com dicas de como manter o caixa, renegociar débitos, postergar dívidas e até algumas linhas de crédito que podem servir de apoio neste momento conforme a avaliação;

Legislação, com acesso a leis e decretos que foram editados para apoiá-los, como possibilidade de prorrogação de impostos, flexibilização de contratos trabalhistas;

Mercado/Marketing, com estudos, pesquisas e orientações sobre as mudanças no perfil do consumidor e ações de implantação de delivery e de relacionamento que podem representar o diferencial para destacar o ponto de venda.

Presidente da Solar Coca-Cola, André Salles comemorou o projeto e afirmou que é essencial para que o público obtenha informações primordiais para sobreviver à crise.

"Temos 330 mil clientes, dentre eles muitos pequenos empreendedores. Nosso propósito neste momento é agregar novos canais ao suporte que já fornecíamos a esses clientes, com foco na saúde pessoal e empresarial de cada um deles. Nesse sentido, procuramos junto com o Sebrae fortalecer o setor com informações que denotam orientação e segurança para enfrentar esse período", disse Salles.

"O momento é de unir forças para ampliarmos nosso alcance e potencializar esforços conjuntos. Parcerias como esta são oportunidades de estarmos mais próximos, fortalecendo os pequenos negócios para passar por esse momento de forma mais organizada e eficiente", completou Bruno Quick, diretor técnico do Sebrae.

A medida faz parte das ações adotadas pela Solar Coca-Cola em apoio ao pequeno varejista, canal que representa 50% da base dos clientes. Entre as iniciativas, está o programa Parceria, focado em bares, restaurantes, minimercados e mercearias que busca impulsionar o consumo por meio da transformação da relação com os clientes e a conexão com o consumidor.

A Solar Coca-Cola também está agindo para ajudar a combater os efeitos da pandemia do coronavírus no mercado. A indústria já fez doações de mais de 23 toneladas de alimentos em cestas básicas, mais de 204 mil litros de produtos do portfólio e 120 mil litros de água nos 10 estados de atuação.

