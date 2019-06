Solar Cunha Guedes será palco do projeto Mansão da Copa América

Durante a Copa América, o Solar Cunha Guedes, no Corredor da Vitória, em Salvador, vai receber o projeto Mansão da Copa. Realizado pela Vem Entretenimento, de Steve Saback e Platini Benitez, em parceria com a 2GB, o local promete reunir a turma mais animada da capital baiana. A primeira edição será nesta sexta-feira (14), a partir das 21h30, quando estará rolando o jogo Brasil X Bolívia.

Solar Cunha Guedes (Foto: Jorge Wilson)

Por lá, além de um super telão para acompanhar a partida, haverá apresentações dos DJs Ralk (do hit O Sol) e Alexandre Schnitman, além da banda Forró do Tico.

“Visando sempre o conforto, a qualidade e o bem estar, pensamos em um local central, climatizado, confortável e com todo charme e glamour que nossos clientes merecem. Iremos proporcionar toda uma estrutura, com decoração temática e baladas incríveis”, nos disse Steve Saback.

As últimas mesas estão sendo vendidas através do insta @vem_entretenimento e os ingressos do 4º lote estão disponíveis no site do Sympla. Agora é só vestir a camisa e torcer pelo Brasil.