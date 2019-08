Soldado da PM é baleado durante ronda em Santa Cruz; pistola foi apreendida

O soldado da Polícia Militar Everson Araújo dos Reis, de idade não informada, foi baleado na perna direita, no final da manhã desta terça-feira (13), na localidade de Santa Cruz, no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador.

Socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), o soldado foi atendido e liberado poucas horas depois, no meio da tarde. Conforme boletim de ocorrências do registrado na unidade de saúde, o tiro atingiu Everson de raspão, próximo à virilha, e não foi necessária realização de cirurgia.

As informações passadas por colegas da vítima são conta de que o PM, acompanhado de outros militares da 40ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Nordeste de Amaralina), em uma “diligência de rotina” na área conhecida como Candomblé, na rua de mesmo nome, quando foram surpreendidos por um grupo armado.

“O autor do disparo estava acompanhado de vários indivíduos, que evadiram do local”, diz o registro, que cita, ainda, a apreensão de uma pistola 9mm, que “ficou sob a responsabilidade do comandante da guarnição apresentar à Central de Flagrantes”.

Em nota, a Polícia Militar informou que uma equipe da 40ª CIPM fazia rondas na região, quando foi recebida por disparos de arma de fogo. "No revide, um policial militar foi atingido, e logo após socorrido pela guarnição para o HGE, onde realizou alguns procedimentos médicos e foi liberado", diz o texto. Ninguém foi preso.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e vai ser investigado pela 28ª Delegacia (Nordeste de Amaralina).