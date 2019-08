Soldado do Exército e comparsa são presos assaltando na Vila Laura

O soldado do Exército Brasileiro Devisson Sant'anna dos Santos e o comparsa Henrique Antônio Bastos de Jesus foram presos, na noite desta quarta-feira (21), após assaltarem pedestres na Ladeira do Capoteiro, Vila Laura. A dupla foi flagrada por equipes da 26ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Brotas).

Os criminosos roubaram os pertences das vítimas e seguiram em um Celta Life prata, de placa NTP 9779, em direção a Rótula do Abacaxi, onde foram alcançados pela PM. Com os assaltantes foram apreendidos cinco celulares, um tablet, cartões, documentos de identificação, bolsas e outros itens.

De acordo com o comandante da 26ª CIPM, major Cláudio Guanaes, a dupla abordou os pedestres com um simulacro de pistola. “Eles foram levados para a Central de Flagrantes e reconhecidos pelas vítimas”, detalhou o oficial. Devisson está custodiado no Quartel do Exército.