Solicitação de carteira de estudante para ferry-boat e lanchas começa nesta quinta (1º)

Os estudantes de nível técnico e superior que utilizam o sistema hidroviário (lanchas e ferry-boat) já poderão fazer a solicitação da carteira de estudante a partir desta quinta-feira (1º).

Segundo a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), é necessário dar entrada no cadastramento do benefício de meia passagem estudantil intermunicipal até o dia 16 de setembro.

O atendimento é feito no Terminal de São Joaquim, segunda a sexta-feira, exceto nos feriados, das 9h às 15h, sem intervalo para o almoço. Para adquirir o benefício é necessário apresentar a documentação exigida e pagar o Documento de Arrecadação Estadual (DAE), que custa R$ 6,56, no ato da solicitação.

*Documentos obrigatórios para a solicitação do benefício:

1. Original e cópias de RG, CPF

2. 01 foto 3x4

3. Comprovante de residência (somente água, energia, telefone e IPTU) que esteja no nome do responsável ou dos pais, ou através da comprovação de parentesco.

4. Comprovante de matrícula 2022.2.