Solidariedade: PM promove noite de mingau e hot dog no Subúrbio de Salvador

Uma ação promovida por policiais militares da Base Comunitária de Segurança de Rio Sena, em Salvador, em parceria com a ONG Na’Sena, ajudou a alimentar dezenas de moradores do bairro do Subúrbio Ferroviário, na noite desta segunda-feira.



A parceria solidária resultou na entrega de cachorro quente com mingau. O encontro da população com a PM aconteceu na sede da unidade, durante a nova edição do projeto ‘Segunda é dia de Mingau e Hotdog’. O comandante da unidade, tenente Ednei Fernandes, que esteve presente na entrega dos alimentos, contou como essa doação é importante para a comunidade.



(Vitor Barreto/SSP) (Vitor Barreto/SSP) (Vitor Barreto/SSP)

“São essas ações que ajudam a amenizar a situação que algumas famílias estão passando durante essa pandemia. Seguimos com esse propósito de apoiar a todos aqueles que mais precisam”, disse Fernandes.Cerca de 160 copos de mingau e a mesma quantidade de cachorros-quentes, preparados com a ajuda da ONG, foram entregues, respeitando ainda as medidas sanitárias para evitar a disseminação da covid-19 (novo Coronavírus).Comandante da 18ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Periperi), o major Luís Paulo Ribeiro, falou com satisfação da ação.“Ficamos muito felizes em ver essa confiança que a comunidade tem com a Polícia Militar. Agradeço aos parceiros do Na’Sena e a todos que apoiam as ações”, disse.